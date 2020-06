Flash-mob pentru a-i cere lui Klaus Iohannis sa nu promulge legea prin care se interzice in scoli si universitati orice referire la identitatea de gen

Ziare.

"Forte ultraconservatoare si fundamentalist religioase au castigat teren in tari ca Ungaria, Bulgaria, Polonia si SUA, unde au inchis scoli si universitati din domeniul social legate de feminism, egalitate de gen si LGBTQ. Ele incep sa aiba o influenta din ce in ce mai mare si in Romania.Ne opunem categoric prevederilor acestei legi,. Intr-o Romanie homofoba, transfoba, sexista, in care vietile fetelor si femeilor sunt constant puse in pericol, in care violenta si abuzul sunt normalizate si cultivate, in care agresiunea e parte din istoria sociala, ne revolta asemenea legi prin care educatia de gen este brutal anulata. Asemenea legi distrug cadre educationale si anuleaza orice gandire critica.", se arata in descrierea evenimentului. Participantii vor aduci coli de hartie cu mesaje pentru presedintele Klaus Iohannis si le vor lasa la intrarea in Palatul Cotroceni."Prin acest gest simbolic ii cerem Presedintelui sa intoarca la Parlament aceasta lege care contravine principiilor constitutionale ale nediscriminarii, cat si reglementarilor europene si multor conventii internationale asumate de Romania - mai ales Conventia de la Istanbul, care joaca un rol esential in combaterea violentei de gen.Romania este abia la inceputul drumului pentru egalitate de gen si respectarea drepturilor femeilor si minoritatilor sexuale. Nu acceptam niciun pas inapoi!", au comunicat organizatorii evenimentului.