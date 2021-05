Florin Citu, prima iesire alaturi de Klaus Iohannis dupa ce si-a anuntat candidatura la congresul PNL

Cu ce se va ocupa Centrul Euro-Atlantic pentru rezilienta

Potrivit autoritatilor, Centrul Euro-Atlantic pentru rezilienta (E-ARC) va promova obiectivele Romaniei, NATO si ale UE in domeniul rezilientei si va facilita un raspuns cuprinzator la nivel guvernamental si al societatii pentru amenintarile complexe care caracterizeaza mediul de securitate actual.La eveniment vor tine alocutiuni Klaus Iohannis, Florin Citu, Bogdan Aurescu , alaturi de inaltii oficiali NATO si UE.Guvernul a adoptat, in 19 mai, Hotararea privind organizarea si functionarea Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienta, precum si pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe."Prin crearea si operationalizarea Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienta, Romania isi aduce contributia la sustinerea eforturilor de la nivelul NATO si UE privind consolidarea rezilientei, iar tara noastra are potentialul de a deveni un pol de excelenta si un furnizor de expertiza in acest domeniu pentru NATO si UE, statele membre ale acestor organizatii, respectiv pentru partenerii acestora. Conceptul de rezilienta este deosebit de important atat pentru NATO, cat si pentru Uniunea Europeana, fiind o componenta importanta a domeniului securitatii, precum si un factor important in protejarea democratiei. Pentru Romania asigurarea rezilientei strategice, atat la nivel statal, cat si la nivel societal reprezinta o prioritate la nivel national si in cadrul european si aliat", a declarat atunci ministrul Bogdan Aurescu.Initiativa Romaniei privind infiintarea si gazduirea Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienta (E-ARC) a survenit in contextul in care evaluarile nationale, dar si ale NATO si UE releva necesitatea intensificarii eforturilor comune pentru gestionarea eficienta a unui spectru tot mai amplu de provocari. E-ARC va promova obiectivele Romaniei, NATO si ale UE in domeniul rezilientei si va facilita un raspuns cuprinzator la nivel guvernamental (whole-of-government) si al societatii (whole-of-society) pentru amenintarile complexe care caracterizeaza mediul de securitate actual.Potrivit MAE, E-ARC va reprezenta o platforma pentru o abordare strategica integrata in ce priveste rezilienta si va permite dezvoltarea de programe si initiative in domeniu, axate pe trei piloni: combaterea si reducerea riscurilor prin anticipare si adaptare; dezvoltarea de instrumente analitice si bune practici; cooperarea practica in cercetare, educatie, pregatire profesionala si exercitii comune.Pentru inceput, E-ARC va functiona ca institutie publica nationala cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Afacerilor Externe, urmand a fi deschis participarii altor state din UE, NATO sau partenerilor acestor organizatii care doresc sa se alature demersului, pentru coordonarea actiunilor si valorificarea bunelor practici in materie. In cadrul Centrului cu sediul la Bucuresti urmeaza sa-si desfasoare activitatea cercetatori si experti romani si straini, recunoscuti pentru expertiza lor in domeniu.E-ARC va coopera, in mod activ, atat cu institutii publice, cat si cu mediul privat, cu cel universitar si cu societatea civila pentru a facilita dezvoltarea unei abordari privind rezilienta la nivelul societatii.In prima etapa de activitate, E-ARC urmeaza sa operationalizeze o serie de grupuri de lucru pe urmatoarele teme: rezilienta societala; rezilienta in domeniul tehnologiilor emergente si disruptive; rezilienta sistemelor de comunicatii si a noilor ecosisteme tehnologice; rezilienta la crize si urgente complexe; rezilienta asigurarii continuitatii guvernarii si a serviciilor esentiale; rezilienta infrastructurii de transporturi; rezilienta statelor din vecinatatea NATO si UE la influentele antioccidentale ale actorilor statali si non-statali.MAE a aratat ca diplomatia romana a depus, in ultima perioada, eforturi intense la toate nivelurile pentru a promova activ Centrul la nivel international. In acest sens, ministrul afacerilor externe a informat despre initiativa Romaniei de a infiinta si operationaliza Centrul cu prilejul mai multor reuniuni multilaterale, inclusiv cu prilejul reuniunilor ministeriale NATO din decembrie 2020 si martie 2021 si al Consiliilor Afaceri Externe din ianuarie si februarie 2021. Totodata, seful diplomatiei romane a prezentat proiectul operationalizarii E-ARC cu prilejul intalnirilor si contactelor bilaterale avute cu omologii sai in intervalul decembrie 2020 - mai 2021, inclusiv in cadrul reuniunii ministeriale trilaterale Romania-Polonia-Turcia, gazduita la Bucuresti, in aprilie 2021. Reactiile aliatilor si partenerilor au fost pozitive, salutand demersul Romaniei si manifestand interes pentru activitatea Centrului.De asemenea, demersul Romaniei de infiintare a E-ARC a fost salutat si in cadrul Declaratiei comune a sefilor de stat din Formatul Bucuresti 9 (B9), adoptata cu prilejul gazduirii de catre presedintele Klaus Iohannis a Summitului B9, in 10 mai.Prin OUG nr. 212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative a fost infiintat Centrul Euro-Atlantic pentru Rezilienta, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea MAE, organizarea si functionarea fiind stabilita prin Hotararea Guvernului adoptata la 19 mai 2021.