Cocktail Molotov. Pandemia, DSP-urile, politica, ruleta ruseasca si telegraful

Un birou, un telefon fix, o perdea acopera fereastra, un ibric de cafea, poate un pulovar de tricotat. E frig, in mod sigur, ca doar e inceput de noiembrie. Caloriferele nu duduie. Cand vine frigul, in Romania, treaba cu incalzirea devine o problema nationala, tevi proaste, vechi, lipsa de management, bugetul se duce pe salarii. Poate nu e cazul in Covasna, in birou poate este cald. Vocea femeii e linistita, pe cand frigul iti da o stare de agitatie. Ti se inclesteaza maxilarele. Stim asta, avem frigul ceausist depozitat in memoria colectiva. Probabil, ferestrele sunt aburite. Ibricul fierbe pe un reseu. Miroase a cafea si poate sunt mere puse in geam. Dupa ce ia ibricul de pe reseu, cafeaua bolboroseste, turnata ritualic in ceasca, pune coji de mere pe plita inca fierbine. Miroase a mere de parca ar fi puse coji pe o soba in care duduie lemne.Vine iarna si noi suntem in valul 2 al pandemiei. Doamna vorbeste la telefon. Apoi, jurnalele de stiri toate ruleaza pe Covid. Explozie de cazuri. Aproape 8000, marti. Dominic Fritz, neamtul de la Timisoara ales primar, declara ca orasul se apropie de 6 la mia de locuitori cazuri de infectari. Carantinarea e inevitabila, spune neamtul.Daca navighezi pe internet, pe retele, pe platforme, stiri externe, afli ca toate statele normale la cap iau masuri coerente. Si testeaza. Si totul se intampla in jurul nostru. Si nu, nu suntem in epoca pasoptista cand vestile ajungeau cu greu, am trecut chiar de perioada telegrafului, de postalioane, dar si a telefoanelor in furca si a centralistelor care fac legatura cu. Am trecut si de presa internationala venind legata cu sfoara in baloturi si distribuita cu trenul. Suntem defazati in pandemie. Nu exista nicio dezbatere publica la care sa se ia la puricat de ce Germania si Franta, Belgia si Anglia, impun restrictii severe, dar unele tari lasa scolile sa functioneze. Nu e luat in seama nici fostul ministru Mircea Miclea care vorbeste despre ce si cum s-ar putea face cu scoala pentru a nu ii pierde pe elevi, pentru a nu ajunge in cap cu sistemul de Educatie. Cum vor arata oare statisticile daca cele de pana sa nu vina pandemia aratau ca peste 40% dintre elevi sunt analfabeti functionali?Guvernanti par ca joaca pandemia la ruleta ruseasca. Daca mai e un glont pe teava, inchidem. Ups, nu e. Nu inchidem, nu luam restrictii severe, rugam doar lumea sa stea cu masca pe figura si Dumnezeu cu mila. Mai stam. Nu se impun restrictii dure. Desigur, presedintele ne tot spune ca o democratie nu poate renunta la alegeri libere. Si nu poate. Stim asta de cand urlam ca disperatii in Decembrie 1989 la Timisoara:Dar tu esti omul care se uita la televizor sau se navigheaza pe internet si vede ce fac nemtii si francezii, frati nostri de UE. Si ce vezi in tarisoara?Ruleta ruseasca cu pandemia, cu testarile, cu masurile, se iau, se renunta la ele, iar se iau. Directorul Spitalului Matei Bals, medicul Emilian Imbri, spune ca acum nu mai avem nimic de facut. Toate nefacutele ne explodeaza ca un cocktail Molotov in fata. Ne spune ca Romania ar avea nevoie de 18.000 de paturi ca sa stam linistiti si 8000 de paturi de terapie intensiva. Nu le avem. Medicul spune clar ca ar trebui sa luam modelul restrictiilor mai severe care se iau in jur. Oricum e frig, oamenii stau prin case ca vine iarna. Marti au fost 7700 de imbolnaviri si 120 de decese in 24 de ore. Imbri declara la televizor ca singurul lucru care poate fi facut acum este, de fapt, sa esalonezi imbolnavirile. Sa nu imbolnavim toti odata.Politicienii joaca la ruleta ruseasca si asta. Uite restrictiile, uite nu mai sunt. Amanand restrictiile mai severe, lasand lumea sa hoinareasca. Incertitudinile si lipsa de fermitate si coerenta a autoritatilor alimenteza neincrederea, frustrarea, nervii. In conditiile in care reteaua DSP-urile e politica si birocratica, in conditiile in care spitalelor care duc lipsa de personal specializat, iar circuitele in spitale sunt neschimbate. Testarile nu se fac. DSP lucreaza si nu lucreaza, nu fac fata pandemiei. Nu au internet, au telegraf. Oamenii nu lucreaza in, oamenii au la baza orice altceva decat expertiza in domeniu. Se cauta voluntari. Se cer voluntari. Se striga dupa voluntari. Sistemul birocratic super-diminsionat si super-platit nu face fata pandemiei. Birocratia si banii care acopera scheme de personal supraincarcate, iata un cocktail Molotov.Romania politica se impiedica in aceasta pandemie inca din primavara. Desi bilantul epidemiei s-a triplat, Romania nu a reusit sa dubleze capacitatea zilnica de testare. Nu avem o imagine clara a realitatii din teren. Pentru ca innu se lucreaza. Insuntem in epoca telegrafului. Il rugam pe Covid sa isi ia si el. Nu se testeaza sau unii nu vor sa declare pentru ca nu vor sa intre in statisticile "rusinii", numarul de infectari declarate aduc dupa sine restrictii locale. Cine sa vrea restrictii?!Guvernantii dau vina pe cetateni pentru ca nu ar respecta regulile, cetatenii dau vina pe guvernanti. In aceasta bulibasela intelegi de fapt ca explozia de cazuri pare a avea loc intr-un context in care autoritatile sunt depasite de situatie. Ce fac ziua, anuleaza noaptea, curat Mesterul Manole. Fatalitate. Cele noua luni scurse din martie nu fost au indeajuns nici pentru Sanatate, nici pentru Educatie pentru a proiecta o strategie coerenta care sa faca fata situatiei reale. Mortalitatea mare pe covid in Romania este indicatorul performantei spitalelor din Romania, spun specialistii.Marti, pe seara, presedintele Klaus Iohannis ne-a spus ca testarea in masa, afirma specialistii, nu ar aduce o rezolvare, ca OMS nu recomanda testarea in masa. Presedintele ne-a mai spus ca trebuie sa ne bazam in continuare pe anchetele epidemiologice facute de DSP-uri. Da, e o masura buna in conditiile in care DPS-urile super-birocratice si super-politizate nu lucreaza in! Putem sta linistiti! In plina explozie a cazurilor, presedintele ne-a mai spus ca Romania a reusit sa controleze pandemia. "Restrictiile dau rezultate", zice presedintele, dar in Romania nu sunt restrictii comparative cu statele europene. Se canta doar aria mastii de protectie. Raspunderea locala, cu tot cu DSP-urile birocratice, va fi pastrata, iar autoritatile centrale trebuie "sa isi rafineze catalogul de masuri", a mai spus presedintele convins ca autoritatile fac totul perfect, iar vinovati sunt cetatenii pentru ca stau cu masca sub nas.Pe 1 octombrie, Romania inregistra 2.086 de cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19, o luna mai tarziu, cifra zilnica depaseste de peste trei ori. Marti, peste 7000, aproape 8000. Astfel, la 1 octombrie, cifra de testare raportata pentru tara noastra era de 1,06 la mia de locuitori, in timp ce, pe 29 octombrie, se inregistra 1,55 de teste la mia de locuitori. De la Timisoara, primarul Dominic Fritz, care nu e rupt de lume si intelege si contextul european al restrictiilor, declara marti dimineata spre pranz: carantinarea e inevitabila. Si ar fi solutia de a limita raspandirea in conditile in care se doreste ca pe 6 decembrie sa aiba loc alegerile libere. Pentru ca nu putem opri democratia pe motiv de pandemie. Intelegem.Insa daca ai un orizont al alegerilor din 6 decembrie si cel al sarbatorilor de iarna, pe care desigur nu le vom petrece in strada, suntem totusi o majoritate responsabila, atunci nu mai joci ruleta ruseasca cu acest glont: raspandirea infectari cetatenilor. Ce alegi pentru iarna? Cocktailul Molotov deja contine un amestec periculos si explozibil. Ceva trebuie sa scoti din acest amestec pentru ca sa nu ne explodeze in fata.