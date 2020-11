Iohannis, catre comunitatea evreiasca: Sunteti de secole acasa aici, aveti locul binemeritat atat in prezentul Romaniei, cat si in viitorul european

"Transmit salutul meu calduros tuturor participantilor la Congresul Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania. Doresc sa folosesc acest prilej pentru a reitera, in numele Statului Roman, aprecierea pentru contributia importanta a comunitatii evreiesti din Romania la dezvoltarea tarii, la constructia societatii romanesti moderne. Comunitatile evreiesti, evreii din Romania, prin sacrificiile si jertfele lor, prin contributia lor in plan civic, economic si cultural, sunt o valoroasa fila a istoriei si o parte inseparabila a patrimoniului nostru. Sunteti de secole acasa aici, aveti locul binemeritat atat in prezentul Romaniei, cat si in viitorul european pe care ni-l construim impreuna!", afirma Iohannis in mesaj.In opinia sa, comunitatea evreiasca a dat Romaniei, in decursul timpului, numeroase personalitati importante in toate domeniile vietii sociale, precum cultura, educatie si stiinta."Ca presedinte, voi continua sa evidentiez acest fapt si sa ma asigur ca autoritatile responsabile protejeaza si pun in valoare bogatia culturii si a patrimoniului evreiesc si, totodata, sprijina constant dialogul inter-religios la care Cultul mozaic din Romania participa activ. Avem, ca societate, responsabilitatea de a pastra vie memoria evenimentelor fericite ale istoriei, insa si a evenimentelor tragice din secolul trecut. In acest context, sunt angajat in a contribui la pastrarea vie a memoriei victimelor Holocaustului si in a depune toate eforturile pentru combaterea antisemitismului, rasismului si xenofobiei", subliniaza presedintele.El precizeaza ca a beneficiat in toti acesti ani de un parteneriat de nadejde cu reprezentantii comunitatilor evreiesti din Romania."La acest moment de bilant, reiterez aprecierea pentru rolul esential pe care l-a avut presedintele Federatiei Comunitatilor Evreiesti, in intreaga perioada care a trecut de la al III-lea Congres al FCER -CM. Domnul Aurel Vainer este o personalitate marcanta a comunitatii dumneavoastra si un contribuitor de seama la excelenta relatie a comunitatii evreiesti cu majoritatea romaneasca, cu celelalte minoritati nationale si cu institutiile statului roman. Doar prin educatie si dialog permanent vom putea dezvolta, in Romania, acea societate libera, democratica, toleranta, bazata pe respect reciproc, in care cetatenii, fie ei apartinand majoritatii ori minoritatilor nationale, se vor putea bucura de mostenirea primita de la inaintasi si o vor putea transmite, imbogatita, urmasilor. Acest obiectiv nu poate fi atins decat printr-un amplu demers comun al intregii societati, al fiecaruia dintre noi, rol in care comunitatile evreiesti din Romania si reprezentantii acestora s-au angajat deplin", puncteaza Klaus Iohannis in mesaj.Presedintele mentioneaza ca pandemia de COVID-19 ne pune in fata unor provocari prin care societatea noastra nu a mai trecut anterior."Iesirea din aceasta grea incercare se va datora responsabilitatii de care vom da dovada fiecare dintre noi, cetateni si autoritati , dar va fi si proba solidaritatii intregii natiuni. Sa retinem cugetarea si indemnul Marelui Rabin Menachem Hacohen: "Cand este Domnul aproape de om? Atunci cand oamenii sunt aproape unul de celalalt." Va felicit pentru felul in care, in aceste luni grele, comunitatile dumneavoastra au dat proba atentiei, iubirii si grijii fata de cei aflati in nevoie. Doresc lucrarilor Congresului Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania mult succes, iar dumneavoastra, tuturor evreilor din Romania, va urez sa intampinati apropiata sarbatoare de Hanuka in sanatate si cu lumina in suflet!", afirma presedintele Iohannis in finalul mesajului.