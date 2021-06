Iohannis, despre decizia CCR privind revocarea Avocatului Poporului: Trebuie sa vedem motivarea. Probabil procedura va trebui rafinata

"Fiind foarte proaspata decizia Curtii n-as putea sa va spun care este suportul. Trebuie sa vedem motivarea, dar oricum nu am obiceiul sa comentez deciziile Curtii Constitutionale. Probabil procedura va trebui rafinata", a declarat Klaus Iohannis , intrebat despre decizia CCR privind revocarea Avocatului Poporului si daca nu s-a grabit coalitia sa o revoce pe Renate Weber Revocarea Renatei Weber din functia de Avocat al Poporului este neconstitutionala, au decis marti judecatorii CCR, in urma sesizarii depuse de PSD . Astfel, Curtea Constitutionala a explicat ca "de la data publicarii deciziei sale in Monitorul Oficial al Romaniei, doamna Renate Weber isi reia calitatea de Avocat al Poporului, urmand a-si exercita mandatul constitutional pentru care a fost numita prin Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 18/2019, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 524 din 26 iunie 2019".Seful statului a avut marti o intrevedere cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditati la Bucuresti, organizata de Presedintia portugheza la Consiliul Uniunii Europene.