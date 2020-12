Klaus Iohannis: "Este posibil ca Romania sa beneficieze la inceputul anului viitor de prima transa de vaccin"

Seful statului a facut acest anunt dupa vizita la Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT)."Pot sa va spun in acest moment ca este foarte posibil ca la inceputul anului viitor sa beneficieze Romania deja de prima transa a vaccinului. Este posibil sa avem o prima transa cu un numar de apoximativ 1 milion de doze. In prima transa va fi vaccinat personalul medical, intregul personal medical si persoanele din grupe de risc", a declarat presedintele Klaus Iohannis.El a mai spus ca vaccinarea este voluntara, sigura, eficienta si se va face planificat. "Este foarte important de stiut ca aceste vaccinuri care sunt acum in curs de aprobare sunt sigure. Deja, echipa care se va cupa de campania de vaccinare a facut verificari in unitati spitalicesti, intre medicii de familie si sunt foarte bucuros sa aflu ca deja intentia de vaccinare se afla la un grad foarte mare. Se pare ca deja, persoanele informate din zona medicala doresc in proportie de peste 80% sa se vaccineze", a adaugat seful statului.Iohannis a mai precizat ca, daca toate lucrurile merg asa cum trebuie, este posibil ca pana in vara sa terminam aceasta prima campanie de vaccinare.