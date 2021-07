Iohannis: este nevoie si de consolidarea zonei Euro, dar si a spatiului Schengen

El a participat, la Palatul Cotroceni, la evenimentul de lansare oficiala a dezbaterii nationale privind viitorul Europei, in cadrul caruia a subliniat importanta exprimarii opiniilor cetatenilor statelor UE privind modul in care isi doresc sa evolueze acest proiect."Suntem cu totii sub impactul unei crize care ne-a fortat sa ne reanalizam prioritatile, sa ne acomodam si cu alte provocari decat cele cu care eram obisnuiti. Cu siguranta, aceasta noua realitate isi pune amprenta asupra intregului exercitiu de dezbatere privind viitorul Europei. Cu toate acestea, procesul trebuie sa ramana fidel ideii fondatoare a Europei. Angajarea in dialog a cetatenilor trebuie sa conduca, in baza propunerilor acestora, la identificarea masurilor si a instrumentelor prin care liderii Uniunii Europene sa actioneze in folosul cetatenilor nostri. O Uniune a viitorului este, in viziunea Romaniei, un proiect indisolubil legat de ideea de unitate si solidaritate europeana in beneficiul tuturor, un proiect in care trebuie sa ne preocupe bunastarea tuturor statelor membre si a cetatenilor europeni deopotriva", a spus seful statului.Potrivit lui Iohannis, in lipsa unei actiuni solidare, a coordonarii si a unui angajament real comun de formulare de solutii, experienta crizei generate de COVID-19 ar fi fost total diferita."Daca astazi cetatenii europeni au acces la vaccin, daca economiile europene se pregatesc de relansare, aceste lucruri sunt posibile, in special, datorita capacitatii noastre comune si a Uniunii in ansamblul sau de a se mobiliza si de a raspunde eficient unei crize fara precedent in istoria proiectului european. Sa nu uitam ca aceasta criza are nu doar o dimensiune legata de sanatate, ci si una majora socio-economica. La peste un an de la inceputul pandemiei, datorita actiunii comune si solidare europene, datorita angajamentului politic pe care ni l-am asumat prin Planul european de relansare economica, putem fi mai optimisti cu privire la anii urmatori", a afirmat presedintele Iohannis.Seful statului a punctat ca este nevoie de o consolidare a proiectului european, nu de o reinventare a acestuia, indicand ca exista elemente esentiale ale modului european de actiune, cum sunt principiile fundamentale pe care UE este fondata si care sunt inscrise in tratate."Foarte important, avem la nivel european si o cultura a cooperarii, a constructiei consensului si a concilierii dezvoltate in timp, precum si o capacitate a Uniunii Europene de adaptare post-criza. Toate incercarile prin care a trecut Uniunea au generat lectii invatate, care, individual sau prin efect cumulativ, au condus la solutii mult mai bune, care au determinat perfectionarea politicilor si a instrumentelor europene. Trebuie sa purtam o discutie deschisa despre cum sa obtinem 'mai multa Europa', valorificand potentialul Tratatelor Uniunii", a aratat Iohannis.In opinia sa, rezilienta strategica a Uniunii Europene trebuie sa fie un proces intern de transformare si constructie."Evitarea blocajelor a fost o lectie-cheie si ar trebui sa instituim proceduri standard de diagnostic si corectare pentru a evita lipsa de echipament medical sau de bunuri de baza. Avem nevoie de instrumente si mecanisme consolidate de gestionare a crizelor", a transmis seful statului.Presedintele Klaus Iohannis a amintit ca presiunea pusa de pandemia de COVID-19 asupra sectorului sanatatii a fost fara precedent, iar dificultatile cu care se confrunta direct personalul medical din Romania au fost combinate cu problemele unui sistem care nu a avut investitii adecvate timp de cateva decenii."Situatii similare au fost si in alte state membre, ceea ce indica, in mod clar, atat necesitatea de a face investitii masive, cat si de a face reforma in beneficiul sanatatii publice. Avem nevoie sa construim o veritabila Uniune a Sanatatii, care sa asigure ca sistemele noastre de sanatate sunt pregatite pentru a raspunde la riscuri", a explicat Iohannis.El a adaugat ca pentru o Uniune Europeana "mai integrata" este nevoie si de consolidarea zonei Euro, dar si a spatiului Schengen, care sa se realizeze prin aderarea statelor care si-au asumat pregatirea si actioneaza pentru a deveni membre."Pentru o Uniune si mai integrata, este nevoie si de consolidarea zonei Euro, dar si a spatiului Schengen. Noi vedem aceasta consolidare din perspectiva implementarii tratatelor, adica inclusiv prin integrarea acelor state membre, cum este Romania, care si-au asumat pregatirea si actioneaza pentru a deveni membre ale spatiului Schengen si ale zonei Euro", a spus Iohannis.Presedintele a mentionat ca e nevoie de o abordare centrata pe cetatean atunci cand sunt proiectate politici si actiuni, sens in care a indicat ca sustine puternic investitiile in educatie."Accelerarea tranzitiei duble catre digital si verde necesita eforturi coordonate pentru constructia rezilientei sociale. Numai educatia poate contribui la diminuarea riscului de auto-excludere a cetatenilor nostri dintr-o Uniune a viitorului", a evidentiat Klaus Iohannis.Seful statului a mai spus ca, in plan extern, Uniunea ar trebui sa isi intensifice angajamentul fata de vecinii sai prin sprijinirea reformelor si investitii mai mari."Trebuie sa stabilim mai multe legaturi strategice cu partenerii nostri, care sa confirme ca oferta si angajamentul Uniunii sunt solide", a completat Iohannis.El a mai afirmat ca doar respectarea valorilor spatiului european poate proteja de derapaje, inclusiv de cele "inspirate de abordari populiste sau eurosceptice"."In acelasi timp, trebuie sa fim constienti ca putem sa facem si mai mult, ca putem sa facem si mai bine in cadrul proiectului european. O Uniune Europeana mai puternica, mai convergenta si mai solidara reprezinta cadrul democratic, economic si social in care Romania si cetatenii romani se regasesc pe deplin, intr-o Europa mai bine pregatita sa faca fata transformarilor si provocarilor viitorului", a conchis presedintele Iohannis.