VIDEO Iohannis: Vaccinurile sunt eficiente si sigure. Este destul de probabil sa avem chiar de la inceputul anului un vaccin sau doua disponibile si pentru noi

"Deja in cursul acestei saptamani intentionez sa vizitez un centru de vaccinare si in acest fel, lumea va putea sa vada ca nu vorbim despre o teorie, ci vorbim despre un demers practic. Deci, la noi, campania de vaccinare va fi o campanie de succes si chiar daca mai sunt unii care comenteaza ca poate vaccinul este nu stiu cum, va asigur ca vaccinurile care se produc acum, pentru aceasta campanie, sunt eficiente, sunt sigure si un lucru care cred ca este important de stiut: vaccinarea nu este obligatorie, dar eu sunt convins ca prin rezultatele pe care le vom obtine in primele luni de zile, cam toata lumea se va convinge de siguranta acestor vaccinuri si va dori sa se vaccineze si in acest fel vom termina pandemia, pur si simplu. Deci, toate acestea sunt vesti foarte bune", a afirmat presedintele, in cadrul unei declaratii de presa sustinute cu prilejul vizitei la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti El a mentionat ca exista mai multe tipuri de vaccin aflate in faze avansate de testare-aprobare si este "foarte posibil" ca la inceputul anului viitor sa existe doua-trei, poate chiar patru tipuri de vaccin "care toate functioneaza bine".Sigur, vorbim de primele transe, care insa vor fi suficiente pentru a vaccina intregul personal medical din Romania, majoritatea pacientilor cu boli care au dovedit ca sunt periculoase in combinatia cu SARS-CoV-2 si cred ca asta este o veste foarte buna. Noi cu totii pornim de la premisa ca vaccinarea populatiei in masa se va putea petrece undeva in primavara, insa este clar ca trebuie sa asteptam un pic pentru a avea descrierea exacta pentru fiecare vaccin, pentru ca medicii sa decida cine ce vaccin primeste, pentru ca efectul sa fie optimal. Insa noi am facut in ultimele saptamani pasi importanti in directia consolidarii strategiei de vaccinare. Ea este deja aprobata in guvern. Va fi aprobata in aceasta saptamana si in CSAT. Suntem pregatiti", a precizat el.