Iohannis il felicita pe Biden: Mandatul de presedinte va marca consolidarea cooperarii dintre Romania si SUA. Astept sa lucram impreuna

"Stimate domnule presedinte-ales, am deosebita onoare si placerea de a va adresa felicitarile mele cu ocazia alegerii dumneavoastra in functia de presedinte al Statelor Unite ale Americii. (...) Va doresc mult succes in preluarea mandatului dumneavoastra de presedinte al Statelor Unite ale Americii in acest context complex si astept cu interes sa lucram impreuna in scopul promovarii obiectivelor noastre comune", se arata in mesajul presedintelui Iohannis.Seful statului subliniaza in mesaj ca Romania, in calitate de partener strategic de incredere al Statelor Unite, ramane angajata sa continue promovarea obiectivelor comune ale celor doua tari de securitate strategica, aparare si economice."Mandatul dumneavoastra de presedinte al Statelor Unite ale Americii va marca, cu siguranta, consolidarea in continuare a cooperarii deja excelente dintre Romania si Statele Unite, la care ati avut deja o contributie substantiala, in calitate de vicepresedinte", spune Iohannis.In acest context, el aminteste vizita efectuata de Joseph R. Biden in Romania, in anul 2014, precum si "sprijinul personal" pe care acesta l-a acordat in mod constant Romaniei."Astept cu interes celebrarea, in 2021, a 10 ani de la Declaratia Comuna privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI dintre Romania si Statele Unite ale Americii, adoptata in timpul mandatului dumneavoastra de vicepresedinte. Romania si Statele Unite impartasesc valorile democratiei, drepturilor omului, bunei guvernari si statului de drept, Parteneriatul nostru Strategic contribuind decisiv la transformarea democratica a tarii mele", arata presedintele Iohannis.Seful statului puncteaza ca Romania este alaturi de Statele Unite pentru a face fata provocarilor actuale, de la sanatate la economie si schimbari climatice, si de la securitate la drepturile omului."In calitate de partener strategic al Statelor Unite si aliat in cadrul NATO, Romania ramane angajata sa isi aduca aportul in ceea ce priveste cheltuielile de aparare (burden sharing) si sa contribuie in continuare la securitatea, prosperitatea si rezilienta comunitatii globale a democratiilor", afirma Iohannis.