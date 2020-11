VIDEO Klaus Iohannis: In scurt timp nu vor mai exista pacienti care vor sta in corturi in frig. Se lucreaza la solutii

"Se lucreaza la solutii. Chiar astazi am discutat despre aceste situatii si este clar ca nu putem sa lasam iarna oamenii in corturi care nu sunt suficient de bine incalzite. Sunt sigur ca in scurt timp nu vor mai exista pacienti care vor sta in corturi in frig", a declarar Klaus Iohannis, intrebat ce se va intampla cu acesti pacienti, avand in vedere ca a scazut temperatura, iar unele corturi nu sunt incalzite cum trebuie.Iohannis a declarat ca a vrut sa sublinieze prin vizita la Spitalul Universitar ca este bine sa apreciem munca medicilor si ca a vazut un spital extraordinar de bine organizat."Astazi este sarbatoarea Sfantului Andrei si cu aceasta ocazie dati-mi voie sa va spun la multi ani. E o sarbatoare frumoasa si cred ca e foarte bine sa ne indreptam gandul spre cei care o duc mai rau decat noi, ma gandesc astazi la cei bolnavi, dar ma gandesc si la medici si intreg personalul medical care se ingrijesc de oamenii bolnavi. Prin vizita la Spitalul Universitar de Urgenta am vrut sa subliniez ca e bine sa apreciem munca medicilor. Am vazut astazi un spital extraordinar de bine organizat si cu aceasta ocazie vreau sa ii felicit pe cei doi medici care m-au insotit, managerul si directorul medical. Un spital care a reusit sa porneasca dintr-o situatie complicata care a existat in luna martie si sa ajunga sa functioneze perfect", a afirmat Iohannis.El a spus ca isi doreste foarte mult ca acest exemplu sa fie preluat si mai departe, dar sa fie folosit atunci cand impreuna cu ministrul Sanatatii va fi construita intreaga reforma a sistemului de sanatate, dupa alegeri."Ce am vazut astazi imi reconfirma ca avem in spitalele noastre oameni foarte bine organizati, dedicati. E o raza de lumina pe care o subliniez in mod expres astazi si imi da convingerea ca vom reusi sa facem din sistemul de sanatate romanesc unul performant pentru intreaga regiune", a conchis presedintele.