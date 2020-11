Iohannis, intrebat despre locurile de ATI pentru pacientii cu COVID-19: Cu siguranta se vor gasi locuri. La Timisoara se pare ca ar fi fost locuri. Comunicarea a fost suboptimala

Klaus Iohannis a fost intrebat intr-o conferinta de presa, despre solutiile pentru pacientii care au nevoie de terapie intensiva si a raspuns: "Cu siguranta se vor gasi locuri. E o tema extrem de complicata, dar extrem de importanta. La fiecare intalnire pe care o am cu premierul si ministrul Sanatatii eu aduc pe tapet aceasta problema - a locurilor de la terapie intensiva si ati observat probabil ca numarul de paturi la ATI a crescut si va creste in continuare".Seful statului a explicat ca "este insa o cursa complicata"."Aceste locuri se creeaza destul de greu si pandemia se raspandeste destul de repede. De aceea, trebuie sa respectam masurile luate de Guvern", a mai declarat Iohannis.Intrebat ce masuri se pot lua pentru un pacient in stare grava care are nevoie urgent de oxigen, neavand timp sa fie transportat in alta localitate, Iohannis a afirmat: "Sunt doua aspecte aici - primul se refera la comunicarea intre spitale si aici e loc de mai bine. Se pare ca ar fi fost locuri in Timisoara, insa unii cu altii nu s-au intalnit si comunicarea a fost suboptimala. Sper sa nu se repete aceste lucruri si nici nu e nevoie ca directorii sa vorbeasca intre ei pentru ca este Comitetul pentru Situatii de Urgenta care se ocupa de aceste lucruri. Dar domnul ministru Tataru e in legatura cu toate spitalele si s-a vazut ca se mai gasesc variante pentru a amenaja locuri. Acestea sunt solutii care se gasesc in plan local si dupa aceea pacientul poate sa fie transportat".De asemenea, seful statului a fost intrebat despre discutiile cu alte state, in cazul in care nu mai exista locuri de ATI in Romania si a precizat: "E prematur sa va dau acum detalii despre aceste contacte. Ele vor fi cunoscute cand Ministerul Sanatatii finalizeaza demersurile. Insa, peste tot aceasta pandemie accelereaza si locurile devin foarte putine pana si in statele in care lumea a crezut ca sistemul sanitar face fata. De aia am spus - sper sa nu ajungem acolo".