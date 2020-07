Iohannis, la receptia de Ziua Independentei: Va asigur ca Statele Unite vor avea mereu in Romania un aliat strategic si un prieten ferm

"Contextul global complex de astazi este marcat de provocari majore. Pandemia de COVID-19, intensificarea competitiei mondiale si tentativele unor actori internationali de a eroda unitatea transatlantica si rezilienta statelor democratice se suprapun, iar efectele lor au impact asupra tuturor partenerilor transatlantici. Pentru Romania, raspunsul la aceste provocari este unul singur: Solidaritate! Solidaritate in relatia bilaterala de Parteneriat Strategic cu Statele Unite ale Americii. Solidaritate in cadrul Uniunii Europene. Solidaritate in relatia transatlantica. Solidaritate intre si cu statele ale caror valori deriva din principiile care fundamenteaza o ordine globala deschisa si prospera: democratie, stat de drept, relatii comerciale libere si corecte, protejarea categoriilor vulnerabile, respect pentru drepturile omului si dreptul international", a declarat Iohannios in discursul pe care l-a inceput in limba engleza.El a amintit ca in cei 140 de ani de relatii diplomatice cu Statele Unite ale Americii, Romania a dovedit ca intelege sa contribuie activ la intarirea acestei solidaritati."Este inclusiv motivul pentru care, anul trecut, la Casa Alba, alaturi de Presedintele Statelor Unite, am adaugat doua noi domenii Parteneriatului nostru Strategic: securitatea retelelor 5G, de a caror rezilienta va depinde in buna parte succesul noii economii digitale, precum si domeniul nuclear-civil, cu rol esential in asigurarea securitatii energetice. Totodata, in Declaratia Comuna adoptata impreuna cu Presedintele Donald Trump cu acea ocazie, am subliniat importanta strategica a Marii Negre pentru securitatea transatlantica. Este o contributie comuna pe care Romania si Statele Unite ale Americii o aduc la consolidarea perceptiei aliate colective privind importanta Marii Negre si a regiunii", a explicat presedinteleIohannis a subliniat ca Romania ramane puternic angajata in sprijinul unei relatii transatlantice puternice si solidare, bazate pe relatii bilaterale solide intre Statele Unite si partenerii sai europeni, o Alianta Nord-Atlantica dedicata securitatii indivizibile a membrilor sai si cooperarii cu Uniunea Europeana.Pornind de la faptul ca pandemia de COVID-19 a pus la grea incercare societatile noastre si ca in acelasi timp ne-a demonstrat tuturor importanta parteneriatelor si aliantelor puternice, bazate pe valori comune, responsabilitate si empatie, Klaus Iohannis a afirmat ca "Romania si Statele Unite ale Americii au stiut sa dea masura solidaritatii in relatia noastra bilaterala, sprijinindu-se reciproc si contribuind astfel, concret si consistent, la eforturile de protejare a sanatatii cetatenilor romani si americani"."Aceasta solidaritate exemplifica, simbolic, inclusiv modul in care Romania percepe si va actiona in vederea consolidarii Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii, a unitatii de actiune a Uniunii Europene si a rezilientei relatiei transatlantice. Asadar, doresc sa evidentiez, din nou, rolul pe care valorile universale exprimate in Declaratia de Independenta il au si astazi. Aflate intr-un permanent proces de extindere si aprofundare a modului in care sunt intelese, ele continua sa formeze baza perceptiei noastre comune asupra provocarilor contemporane. Comunitatea noastra de valori si de securitate confera o dimensiune speciala relatiei dintre Statele Unite ale Americii si Romania, parteneriatului transatlantic, precum si cooperarii in cadrul familiei globale de democratii. Ne furnizeaza un punct unic si comun de referinta, care sa ne ghideze actiunile comune", a declarat presedintele Iohannis, dand asigurari ambasadorului Zuckerman ca Statele Unite vor avea mereu in Romania un aliat strategic si un prieten ferm,."Domnule ambasador Zuckerman, va asigur ca Statele Unite vor avea mereu in Romania un aliat strategic si un prieten ferm, dedicat unei cooperari stranse in plan transatlantic, conform valorilor si intereselor noastre comune!", a afirmat Iohannis.