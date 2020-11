VIDEO Klaus Iohannis: "M-am bucurat sa vad in primul tur un vot al cetatenilor din Republica Moldova pentru candidata Maia Sandu"

"Suntem si ne dorim sa ramanem un partener solid pentru societatea civila din Republica Moldova, in ansamblul sau. Vom fi extrem de atenti la desfasurarea scrutinului din aceasta duminica, pentru a ne asigura ca viitorul Republicii Moldova este decis exclusiv de votul liber exprimat al cetatenilor, in cadrul unor alegeri democratice, corecte si libere de orice interferente nedorite", a aratat seful statului.El a vorbit despre Maia Sanda, candidata celui de-al doilea tur al prezidentialelor din Republica Moldova."M-am bucurat sa vad in primul tur un vot al cetatenilor pentru candidata Maia Sandu, acesta fiind de fapt un vot in favoarea unei evolutii democratice ireversibile a Republicii Moldova, pe care Romania a sustinut-o permanent si o sustine fara rezerve", a subliniat el.In acest sens, a subliniat ca drumul european "este unul al progresului, cu reforme curajoase, in special in domeniul justitiei, si prin consolidarea democratiei"."Romania va continua sa sprijine Republica Moldova in eforturile sale reale de modernizare. Deja tara noastra a investit semnificativ si dezinteresat in infrastructura, in proiecte de interconectare, in scoli, spitale, gradinite si in multe alte domenii in folosul direct al cetatenilor, pentru dezvoltarea Republicii Moldova si pentru consolidarea democratiei", a amintit el.