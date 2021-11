Profesor universitar, acuzații dure la adresa președintelui Iohannis. „Cei 10.000 de morți din ultimele două luni au părut un preț rezonabil”

După ce președintele USR, Dacian Cioloș, a declarat sâmbătă 13 noiembrie, că nu au existat negocieri reale între formațiunea pe care o conduce și PNL, profesoul Ciprian Mihali, cadru didactic la UBB, a lansat un atac dur la adresa șefului statului. Potrivit acestuia, în acest moment este clar că Iohannis a fost artizanul alianței PNL-PSD și că scopul acesta a fost mai important decât miile de victime ale pandemiei din ultimele săptămâni.

„Dacian Cioloș confirmă ce știa o țară întreagă. Artizanul refacerii alianței PNL-PSD a fost de la bun început, oricând vă fi fost acest început, anul trecut, în această iarnă sau acum două luni, președintele Iohannis.

Nu au existat niciun fel de negocieri, a existat doar un joc mizerabil de prostire a opiniei publice. Mizele sunt atât de mari pentru ca această alianță să ia toată puterea, încât cei 10.000 de morți din ultimele două luni au părut un preț rezonabil.

Nimeni nu va judeca vreodată penal toate acestea, să nu ne facem iluzii și speranțe false. Să sperăm că nepoții noștri vor putea-o face atunci când vor scrie ei istoria acestei perioade”, a scris fostul diplomat și profesor UBB, Ciprian Mihali.

Cioloș: ”Nici nu au avut loc negocieri cu noi”

Dacian Cioloș a declarat sâmbătă că nu au existat negocieri cu PNL pentru refacerea coaliției de guvernare și susține că președintele Iohannis se află în spatele deciziei de a se forma o nouă majoritate PNL – PSD – UDMR.

”Nici nu au avut loc negocieri cu noi, ca să fim clari și înțeleși”, a spus Cioloș, menționând că a existat o singură întâlnire ”exploratorie”. ”A fost doar acea întâlnire exploratorie în care am discutat dacă vrem să negociem. După acea discuție preliminară în care ne-am spus punctul de plecare, PNL a făcut o întâlnire și cu PSD, iar echipa lor de negociere trebuia să explice Biroului Politic al PNL cele două opțiuni. La întâlnire am înțeles că s-a prezentat doar opțiunea PSD, iar votul s-a at cumva prin eliminare”, a spus Cioloș.

El a precizat că la singura întâlnire cu reprezentanții PNL li s-a comunicat că există o singură opțiune, cea cu Florin Cîțu, premier.

De asemenea, liderul USR spune că în spatele deciziilor politice ale liberalilor se află Klaus Iohannis.

”Nu am avut alte discuții cu președintele Klaus Iohannis, în afara consultărilor de la Cotroceni.

Nu știu dacă aparține (n.r. decizia de negociere cu PSD) în totalitate, dar e clar că președintele au avut un rol determinant. E o constatare cu informații pe care le-am avut de la colegi din PNL Președintele Iohannis și-a dorit această majoritate care se construiește acum. S-a arătat nemulțumit de coaliție, inclusiv din discuțiile pe care le-am avut la consultări”, a mai spus Cioloș.