VIDEO Iohannis: Nimeni nu s-a infectat fiindca s-a dus la vot. Nu ne asteptam la o crestere a numarului de infectari dupa alegerile parlamentare

"Nu ne asteptam la o crestere a numarului de infectari sau a ratei de infectare dupa alegerile parlamentare, pentru un motiv foarte simplu: noi suntem bine pregatiti, cunoastem felul in care ne-am pregatit pentru alegerile locale, a functionat foarte bine atunci si va functiona mult mai bine, fiindca am prelucrat toate cazurile care au fost de prelucrat si din fericire, au fost foarte putine de la locale. Dati-mi voie sa va spun ca acea crestere nu s-a datorat alegerilor locale. Alegerile locale s-au desfasurat in perioada in care in toata lumea, si in special in toata Europa, numarul de cazuri a crescut de la saptamana la saptamana", a aratat Klaus Iohannis, in cadrul unei declaratii de presa la finalul vizitei la Spitalul Universitar de Urgenta din Bucuresti El a subliniat ca nu este de asteptat o crestere a ratei infectarii dupa parlamentare."Alegerile locale s-au desfasurat in maxima siguranta si nimeni nu s-a infectat fiindca s-a dus la vot, oamenii s-au infectat fiindca nu au respectat toti normele care au fost atunci in vigoare. Intre timp, avem masuri mai ferme si vedem ca foarte, foarte multi romani le respecta. Asta este o veste extraordinar de buna. Pe de alta parte, siguranta medicala a sectiilor de votare va fi de data aceasta mai buna decat la locale. Deci, nu, nu ne asteptam la o crestere a ratei infectarii dupa parlamentare", a sustinut Iohannis.