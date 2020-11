Presedintele Iohannis, premierul si ministrii Finantelor si Fondurilor Europene participa la o sedinta pe tema Planului National de Relansare

Potrivit sursei citate, sedinta pe tema Planului National de Relansare si Rezilienta va avea loc la ora 11.00.Pe 28 octombrie, presedintele Iohannis anunta ca, din cele circa 80 de miliarde de euro fonduri europene care urmeaza sa fie alocate Romaniei pentru urmatorii noua ani, o parte importanta va fi folosita pentru a accelera revigorarea economica in perioada post-pandemie in baza Planului National de Relansare si Rezilienta. Este vorba de peste 30 de miliarde de euro.El a avut, la acea data, o sedinta cu premierul Ludovic Orban, viceprim-ministrul Raluca Turcan , ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu , ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode , ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, si ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , pentru a analiza stadiul pregatirii acestui plan national.La acea reuniune au fost stabilite 12 directii prioritare: sanatate, educatie, digitalizare si securitate cibernetica, transport durabil, combaterea schimbarilor climatice, protectia mediului, energie , eficienta energetica, mobilitate urbana, mediu de afaceri si antreprenoriat, cercetare-inovare, cresterea capacitatii de rezilienta in conditii de criza in domeniul sanitar si alimentar.Citeste si: Pas important pentru aprobarea planului de combatere a efectelor pandemiei in UE. Romania va primi 30 de miliarde de euro