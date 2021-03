Presedintele Iohannis participa, miercuri, la prima actiune de impadurire in zona desertificata din sudul Romaniei

Campania este initiata de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor."Presedintele Klaus Iohannis va discuta cu autoritatile centrale si locale prezente la eveniment despre masurile care vor fi luate pentru a accelera campania de impadurire pe terenuri degradate si nisipoase, o componenta importanta a Programului National de Impaduriri ", precizeaza sursa citata.Actiunea se desfasoara in contextul Zilei Internationale a Padurilor, marcata anual la 21 martie, a carei tema este in acest an "Restaurarea Padurilor"."Restaurarea si managementul sustenabil al padurilor ne ajuta sa raspundem schimbarilor climatice si sa protejam biodiversitatea, padurile adapostind 80% din biodiversitatea terestra. (...) In contextul schimbarilor climatice, trebuie intensificat efortul de impadurire mai ales in sudul Romaniei, in judete care au deficit de padure si sunt mai expuse la desertificare", subliniaza Administratia Prezidentiala.