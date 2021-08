Analist politic, despre Iohannis și PNL: „Cum a ajuns președintele să pericliteze campania de vaccinare și să ia apărarea pozițiilor anti-vacciniste?”

Iohannis, impotriva restricțiilor pentru cei nevaccinați

„E fascinant că a trebuit să treacă doar puțin peste jumătate de an pentru ca dezamăgirea față de guvernarea Iohannis/ PNL să se instaureze în aproape toate straturile sociale. Și nu vorbim aici doar de electoratul general, care oricum nu cred că a avut mari așteptări de la PNL/Iohannis, ci chiar de cercuri de susținători ai președintelui și ai liberalilor.Vorbim de elita intelectuală™, de MIR™, chiar și de segmente importante din presa de dreapta. De la critica acerbă a proiectului „România Educată” făcută de exponenți ai elitei intelectuale™ și până la criticile privitoare la practicile politice din PNL făcute chiar și azi de presa de dreapta, pare să existe o ruptură și o mare dezamăgire.Care e reacția președintelui Iohannis? Cinism și detașare, din câte se poate observa. Prin atacul la adresa lui Stelian Ion de astăzi, președintele dă impresia că e mai interesat de perpetuarea cadrului instituțional (în sens sociologic) existent și a unor practici politice care îi aduc avantaje. A dispărut aproape de tot noțiunea de reformă și progres, de luptă cu corupția, et al.Stabilitate și liniște! Cam așa sună motto-ul președintelui Iohannis. Să fie liniște, să fie stabilitate. Să nu se răstoarne corabia, să nu se facă reforme prea abrupte, să nu irităm prea mult status quo-ul. Inclusiv puseele liberale, raționale ale președintelui par să se fi epuizat. Unde este președintele care înainte de referendumul CpF făcea apel la incluziune și acceptare atunci când propriul lui partid propune copierea legislației homofobe de la Budapesta? Cum a ajuns președintele care acum un an făcea apel la solidaritate și încredere, la începutul pandemiei, să pericliteze campania de vaccinare și să ia apărarea pozițiilor anti-vacciniste?Iar despre PNL nici nu mai ai ce să comentezi. Partidul este prins într-o campanie internă atât de toxică încât orice poleială liberală sau impresie de partid modern s-a evaporat. Liberarieni care adoptă poziții etatiste și cvasi-teocratice ce urmăresc restrângerea libertăților individuale. Liberali care până mai ieri dădeau dovadă de tedințe oarecum seculariste adoptă mesaje ultra-ortodoxe și etno-naționale. Achiziții de primari și lideri de filiale cu bani de la bugetul statului. O țară neguvernată pentru că partidul este mereu mai important decât țara.Toate acestea nu ar fi atât de grave dacă nu ar semnaliza direcția politică către care pare că ne îndreptăm. Într-un context socio-cultural complex, la începutul unui război cultural care ne-a ajuns din urmă, cu o situație geopolitică la fel de complicată, elitele politice (din toate partidele) par să își abandoneze angajamentele pe care și le-au asumat în ultimii ani. Angajamentele pentru reforma statului, pentru valorile liberale și pluraliste, poate chiar și pentru cele imanent democratice”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, 4 iulie, că trebuie îmbunătăţită campania de vaccinare şi trebuie lucrat la partea de conştientizare . Iohannis a menţionat că, în opinia sa, interdicţiile neexplicate nu vor duce "foarte departe"."Cred că e important să lucrăm pe conştientizare. Nu îi putem constrânge pe oameni să facă lucruri pe care nu vor să le facă pentru că nu le înţeleg. Trebuie să îmbunătăţim campania de vaccinare. Pandemia nu s-a terminat. Spun românilor să se vaccineze, este foarte important să prevenim un nou val, să prevenim răspunânsidrea acestui virus", a replicat Iohannis.