Iohannis, la primirea Premiului Carol cel Mare: „Iohannis, la primirea Premiului 'Carol cel Mare': „Finalizarea integrării României în Schengen ar trebui să fie un obiectiv UE”

Preşedintele Klaus Iohannis a primit, sâmbătă, Premiul internaţional Carol cel Mare al oraşului Aachen - Pentru unitatea Europei. În cadrul ceremoniei, şeful statului a vorbit despre unitatea Europei, despre nevoia de acţiune comună, mai ales în contextul pandemiei de coronavirus.

Preşedintele Klaus Iohannis a participat, sâmbătă, la Aachen, Republica Federală Germania, la ceremonia de decernare a Premiului internaţional Carol cel Mare al oraşului Aachen - Pentru unitatea Europei.

El a vorbit despre nevoia de unitate a Europei, despre integrarea României în spaţiul Schengen, dar şi despre pandemia de coronavirus.

Potrivit organizatorilor, distinția a fost acordată pentru promovarea valorilor europene, a libertății și democrației, protecția minorităților și diversitatea culturală, dar și că ”a prestat un serviciu semnificativ în interesul statului de drept și al independenței sistemului judiciar”.

