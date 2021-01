Presedintele Klaus Iohannis se va vaccina anti-Covid-19 vineri, la Spitalul Militar Central "Dr. Carol Davila"

Marti, seful statului a anuntat ca se va vaccina anti-COVID, public, pentru a marca inceputul celei de a doua etape a campaniei de imunizare."Nu am dorit nici eu, nici premierul, ca sa zic asa, in ghilimele, sa ne bagam in fata. Ar fi fost, probabil, mesajul gresit, dar vineri incepe a doua etapa de vaccinare in care este prevazuta vaccinarea, de exemplu, a personalului de invatamant, a persoanelor de peste 65 de ani si a persoanelor cu comorbiditati, cu boli cronice, dar si a personalului numit esential, de exemplu Administratia Prezidentiala, Guvernul si asa mai departe. Si pentru a marca debutul campaniei de vaccinare din etapa a doua, eu ma voi vaccina public vineri", preciza Iohannis.A doua etapa de vaccinare anti-COVID incepe vineri, 15 ianuarie, pentru populatia cu grad ridicat de risc si lucratorii care desfasoara activitati in domenii-cheie, esentiale.Prefectura Capitalei a anuntat ca incepand din 15 ianuarie se pot face programari pentru vaccinare, insa procesul de vaccinare incepe de luni, 18 ianuarie.