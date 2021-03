Klaus Iohannis, despre situatia pandemica: "Nu cred ca este o solutie carantinarea Bucurestiului"

Contopirea celor doua vacante, buna

Iohannis: "Nu a ascuns nimeni date sau informatii despre coronavirus"

"Suntem in valul 3. Sunt foarte ingrijorat, situatia este foarte serioasa fac apel la toti romanii sa respecte restrictiile si sa se inscrie la vaccinare.Sper ca cei din comitetul bucurestean sa fie intelepti. Sunt necesare restrictiile acolo unde sunt aglomeratii"."Autoritatile competente nu s-au preocupat sa mareasca numarul locurilor la Terapie Intensiva", a mai spus Iohannis."Cred ca in Bucuresti e nevoie sa se ia masuri suplimentare, situatia este extrem de serioasa si fac un apel la toti romanii sa respecte restrictiile si sa se inscrie pentru vaccinare.Este importanta si situatia din Bucuresti care e complicat cred ca pentru Bucuresti, e nevoie sa se ia masuri suplimentare, deci restrictii suplimentare", a spus, miercuri, presedintle Klaus Iohannis."Trebuie eliminate aglomerarile. Este in interesul nostru al Tuturor. Daca respectam restrictiile ii ajutam pe cei din prima linie".In legatura cu scolile, presedintele Iohannis a spus ca "deja stim ca foarte multi copii invata online, insa daca numarul de pacienti creste, si suntem in faza de crestere, trebuie intervenit si aici. Cred ca propunerea ministrului de contopire a vacantelor de Paste e acceptabila"."Pentru Romania nu dorim o carantina nationala pentru ca nu rezolva problema", a mai spus seful statului."Nu a masluit nimeni datele, nici inainte de alegeri, nici dupa, nici acum.Cred ca a fost o exprimare nefericita. Dar au fost diferite formule de calcul. Nu a ascuns nimeni date sau informatii.Acum, ministrul Voiculescu a dorit sa modifice oarecum formula, a modificat-o si se dau datele care se gasesc. Deci vorbim despre doua formule usor diferite, nu a masluit nimeni datele. Nu cred ca aceste discutii teoretice pe formula opresc pandemia.Ar fi extrem de important sa ne implicam acolo unde e nevoie, sa crestem numarul de paturi la ATI, sa ii motivam pe medici, cred ca acestea sunt prioritatile momentului, nu comparatii teoretice", a spus Klaus Iohannis.Iohannis: "Trebuie sa gasim solutii ca toata lumea sa poata merge la biserica"Despre sarbatorile de Paste, presedintele Iohannis a spus ca "anul aceste sarbatorile sunt indepartate una de alta, trebuie sa gasim solutii ca lumea sa poata merge la biserica", a spus Iohannis.Intrebat despre recomandarile pentru romanii care vor sa mearga la munte, presedintele a spus:"Daca mergeti la schi, evitati aglomeratiile, pastrati distanta", a spus Iohannis cand a fost intrebat daca le recomanda romanilor sa mearga la schi.Presedintele a facut aceste declaratii la Dabuleni, unde s-a aflat pentru c ampania de impadurire , alaturi de premierul Florin Citu si ministrul Mediului.