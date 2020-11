VIDEO LIVETEXT Klaus Iohannis: "Avem o strategie de vaccinare anti-Covid"

Administratia Prezidentiala a anuntat ca presedintele Klaus Iohannis va sustine marti, 10 noiembrie, la ora 19.00, o conferinta de presa la Palatul Cotroceni.Iohannis a participat marti la o sedinta de evaluare a masurilor luate in criza COVID-19, la care au participat premierul Ludovic Orban , ministrii Sanatatii si Apararii, seful DSU, Raed Arafat , precum si managerii mai multor spitale si reprezentanti ai medicilor de familie.Autoritatile au transmis marti, 10 noiembrie 2020, un nou raport ingrijorator in ceea ce priveste situatia imbolnavirilor cu SARS-COV-2. 7.304 cazuri noi si 177 de decese au fost inregistrate in ultimele 24 de ore. De asemenea, la ATI sunt internati 1.093 de pacienti.