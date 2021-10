Klaus Iohannis îl nominalizează pe Dacian Cioloș pentru funcția de premier

Președintele Klaus Iohannis a anunțat luni, 11 octombrie, la finalul consultărilor cu partidele politice, că a decis să-l nominalizeze pe Dacian Cioloș pentru funcția de premier.

Klaus Iohannis: Am avut astăzi consultări cu partidele parlamentare după ce guvernul a fost demis prin moțiune. În toate discuțiile am reiterat importanța unor chestiuni care trebuie rezolvate indiferent cine guvernează. E extrem de important de gestionat situația pandemică, creșterea prețurilor la energie și să se ia măsuri ca celelalte prețuri să nu crească la un nivel insuportabil pentru populație. E foarte important să beneficiem de sumele mari din PNRR și să nu dăm cu piciorul la această oporturnitate.

Am reiterat importanța pregătirilor pentru iarnă și am subliniat că acestea sunt chestiunile cu adevărat importante pentru români și nu certurile politice între diferiți actori. Formațiunile au venit cu diferite abordări și propuneri. Din toate acestea eu am reținut una pe care o voi și pune în practică, și anume am decis să desemnez pentru poziția de candidat la funcția de prim-ministru pe Dacian Cioloș.

Șeful Statului a avut luni consultări cu formațiunile politice. La prima oră, președintele s-a întâlnit cu delegația PNL, condusă de către premierul interimar Florin Cîțu. La finalul întâlnirii, acesta din urmă a declarat că liberalii nu au venit cu nicio propunere de premier și că așteaptă de la PSD, AUR și USR să vină cu o soluție, amintind că cele trei partide au făcut săptămâna trecută o majoritate pentru a trânti guvernul. Întrebat dacă PNL ar putea veni cu o altă soluție de premier decât Florin Cîțu, acesta din urmă a respins aceast scenariu. „Nu există această variantă. PNL a avut un congres și a ales o echip de conducere. Cine vine la negociere cu o asemenea condiție, de fapt nu vrea să negocieze”, a afirmat Cîțu.

Următoarea formațiune care s-a întâlnit cu președintele a fost PSD, iar după consultări liderul social-democraților a declarat că susține varianta alegerilor anticipate. Totodată, i-a acuzat pe președintele Klaus Iohannis și PNL că sunt vinovați de criza politică.

USR, a treia formațiune care a intrat la consultări, a precizat că l-a propus ca premier pe liderul formațiunii, Dacian Cioloș. Acesta din urmă a dezvăluit apoi în urma discuțiilor cu președintele Iohannis, că acesta din urmă nu a primit o altă propunere de premier și a acuzat celelalte partide că fug de responsabilitate.

AUR a transmis şefului statului că există o majoritate care vrea un guvern de specialişti, cu un premier independent, care să guverneze pentru o perioadă scurtă, până la alegerile anticipate. De asemenea, co-președintele formațiunii George Simion a spus despre premierul Florin Cîțu la întâlnirea cu Iohannis că „nu pare să fie în toate facultățile mintale”.

