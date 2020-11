Klaus Iohannis anunta cand se intorc elevii la scoala

"Recomandarile sunt sa mearga elevii la scoala atunci cat pot fi asigurate masurile care ii tin in siguranta. Deci atunci cand este posibil sa mearga in conditii de siguranta. In conditiile in care la noi in tara rata de infectare este foarte mare, aceste conditii nu pot fi nici create, nici garantate si pentru a proteja si copiii si familiile lor, din pacate este necesar sa se faca invatamant online", afirma Iohannis.Intrebat duminica, daca este de acord cu opinia Avocatului Poporului riscul de a avea "o generatie pierduta" din punct de vedere al educatiei, ca urmare a faptului ca elevii fac cursuri online si nu fata in fata, presedintele Klaus Iohannis a raspuns ca nu este de acord cu aceasta idee. Seful statului sustine ca trebuie puse in context recomandarile Organizatiei Modale a Sanatatii privind organizarea cursurilor in scoli acolo unde elevii sunt in conditii de siguranta in ceea ce priveste riscul de infectare."Cert este ca elevii si parintii pierd mult prin faptul ca nu se pot desfasura orele fizic, la clasa. Insa aceste recomandari trebuie citite pana la capat. Sigur, recomandarile sunt sa mearga elevii la scoala atunci cat pot fi asigurate masurile care ii tin in siguranta. Deci atunci cand este posibil sa mearga in conditii de siguranta. In conditiile in care la noi in tara rata de infectare este foarte mare, aceste conditii nu pot fi nici create, nici garantate si pentru a proteja si copiii, si familiile lor, din pacate este necesar sa se faca invatamant online. Cu cat mai bine respectam noi masurile, cu atat mai repede copiii se pot intoarce la scoala. Este o ecuatie destul de simpla, usor de inteles. Stiu ca nu este totdeauna usor de respectat, dar va garantez, merita", a declarat seful statului la finalul vizitei pe care a facut-o la call-centerul Directiei de Sanatate Publica Bucuresti.Avocatului Poporului a cerut recent un punct de vedere de la Ministerul Educatiei dupa ce Organizatia Mondiala a Sanatatii a recomandat mentinerea scolilor deschise, chiar si in conditii de pandemie."Nu ne permitem o generatie pierduta din cauza COVID-19", este mesajul transmis de Organizatia Mondiala a Sanatatii in fata cresterii alarmante a numarului de cazuri de COVID-19 la nivel european. State unde au fost inregistrate recent peste 20.000 de cazuri zilnic, cu toate ca nu au putut evita impunerea restrictiilor, au optat pentru mentinerea scolilor deschise, cu respectarea stricta a conditiilor de distantare sau igiena, purtatul mastii sau aerisitul frecvent al claselor", afirma adjunctul Avocatului Poporului Molnar Zsolt in documentul transmis Ministerul Educatiei.In Romania aproape 3 milioane de elevi desfasoara actul educational in sistem online, acolo unde este posibil, sustine adjunctul Avocatului Poporului.