Klaus Iohannis, sedinta alaturi de Florin Citu si mai multi ministri pentru a discuta despre campania de vaccinare

Administratia Prezidentiala a transmis, marti, ca presedinbtele Klaus Iohannis a convocat o sedinta de lucru cu prim-ministrul Romaniei si membri ai Guvernului pe tema campaniei de vaccinare impotriva COVID-19.Intalnirea va incepe la ora 15.00.La sedinta vor participa prim-ministrul Romaniei, Florin Citu, viceprim-ministrul Dan Barna , viceprim-ministrul Hunor Kelemen, ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca , ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu , ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV), Valeriu Gheorghita , si secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca fiecare etapa de relaxare a masurilor va depinde de campania de vaccinare, fiind asteptata imunizarea a 5 milioane de persoane pana la 1 iunie, a 6 milioane pana la 1 iulie si a 7 milioane pana la 1 august.Deocamdata, autoritatile nu au preciyat ce se va intampla in cazul in care tintele de vaccinare nu vor fi atinse.Pana luni seara, au fost vaccinate 3.963.176 persoane, dintre care 2.871.560 cu ambele doze.