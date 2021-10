Klaus Iohannis, declaraţie de presă la ora 18.00 după căderea guvernului Cîțu

Preşedintele Klaus Iohannis va susţine o declaraţie de presă marţi, 5 octombrie, de la ora 18.00, la Palatul Cotroceni, a transmis Administraţia Prezidenţială. Guvernul Cîţu a fost demis prin moţiune de cenzură în Parlament.

Moţiunea de cenzură a trecut, cu 281 de voturi „pentru”, ceea ce înseamnă că Guvernul Cîţu este demis, conform anunţului oficial făcut în plenul reunit al Camerei şi Senatului. Ludovic Orban a precizat că moţiunea a fost adoptată, iar încrederea acordată Guvernului a fost retrasă. Cabinetul Cîţu va continua să îndeplinească numai actele cu caracter individual sau normativ, necesare pentru administrarea treburilor publice, fără a promova politici noi, până la depunerea jurământului de către membrii noului Executiv. În această perioadă Guvernul nu poate emite ordonanţe şi nu poate iniţia proiecte de lege.

Dan Barna a declarat că USR PLUS va merge la consultările de la Cotroceni cu responsabilitate şi are şi o alternativă de premier în persoana lui Dacian Cioloş. El a mai spus că toate alternativele sunt pe masă pentru a rezolva această criză politică mai repede şi a subliniat că nu se pune nicio secundă problema ca USR PLUS să guverneze cu PSD sau AUR.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat, marţi, după ce moţiunea de cenzură a fost adoptată de Parlament, că partidul său merge cu varianta alegerilor anticipate la consultările de la Palatul Cotroceni şi că, dacă se va reuşi formarea unei majorităţi în Parlament, se va putea veni cu un guvern de specialişti, cu acordul preşedintelui, care să guverneze până în martie, când se pot organiza anticipatele.

