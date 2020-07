VIDEO LIVETEXT Klaus Iohannis, declaratii dure la adresa PSD: "A vrut sa provoace o criza sanitara"

"Astazi stam asa - 1.356 de persoane detectate cu coronavirus , persoane noi detectate, 35 de decese de ieri pana azi, peste 400 de persoane la ATI. Este un nou record negativ extrem, extrem de ingrjorator si pe buna dreptate ne punem intrebarea cum am putut sa ajungem aici. Asta o sa va explic in urmatoarele minute, dupa care o sa va spun ce avem de gand ca sa controlam situatia. Se stie ca in starea de urgenta, in Romania am avut epidemie, am avut decese, dar un numar foarte limitat. Autoritatile isi facusera treaba.Lucrurile au mers rezonabil de bine, spitalele, medicii, autoritatile s=au mobilizat. La inceput lucrurile au mers foarte bine pana acum cateva saptamani", a precizat Klaus Iohannis.Presedintele ii acuza pe social-democrati ca au distrus "putina legislatie pe care o aveam pentru combaterea pandemiei" si ca au tras de timp."Dar aceasta situatie sigur nu a convenit PSD -ului. Guvernul si-a facut treaba, presedintele si-a facut treaba, autoritatile si-au facut treaba si atunci PSD-ul a cautat solutii pentru PSD, nu pentru romani. Din pacate, PSD-ul controleaza inca majoritati in Parlament, impreuna cu altii, de exemplu UDMR . Sa nu uitam cand PSD a incercat sa dea pe sest autonomie asa-zisei secuimi si altele.Atunci PSD a actionat acolo unde inca are putere in Parlament. Au facut harcea parcea putina legislatie pe care am avut-o pentru a gestiona aceasta pandemie. Cu un cinism pe care l-am critiat si ieri, un cinism au tras de timp ca sa nu apara noua legislatie. Sigur dupa ce i-am critiat aseara PSD-ul a fost foarte nervos si m-a acuzat ca eu caut vinovati. Nu, nu caut vinovati, ii cunosc, ii arat cu degetul si o sa ii arat si azi cu degetul, pe voi", a afirmat presedintele."PSD incepe sa traga de timp si aceasta lege care putea sa fie trecuta urgent in Parlament se dezbate timp de 2 saptamani, in care pacienti bolnavi pleaca acasa, in care nimeni nu mai e amendat, carantina. Rezultatul putem sa il citim simplu. Legea ajunge la mine de abia in 18 iulie. O promulg imediat. Un zidar nu poate sa construiasca o casa fara mortar, cum un tamplar nu poate sa lucreze fara cuie, asa un Guvern nu poate sa lucreze fara legi.Iohannis acuza PSD ca nu a lasat Guvernul sa isi faca treaba."De ce a facut PSD acest gest de un cinism inimaginabil? Explicatia e cutremurator de simpla - PSD nemultumit de reusitele Guvernului PNL a vrut sa creeze o criza sanitara pentru a avea motive sa critice Guvernul pentru masuri care nu au putut fi luate. Ce sa mai spui? Pentru PSD nu conteaza ca mii de romani s-au imbolnavit, ca sute de romani au murit. Pentru PSD a fost important sa creeze o criza ca sa aiba pentru ce critica Guvernul. Acesta este PSD-ul. Aceasta este explicatia si va rog sa o tineti minte.Acum suntem in aceasta situatie. Noi, Guvernul, autoritatile responsabili suntem hotarati sa gestionam aceasta noua forma de criza. Stiti ca am avut o discutie foarte aplicata cu ministrul de Interne, cu doi secretari de stat care se ocupa de zona Politiei si a Situatiilor de Urgenta. Toate studiile sociologice pe care le-am vazut arata ca 90% dintre voi respecta normele. Va multumesc.Marea majoritate dintre voi ati inteles ca e nevoie de disciplina. Cei care nu au inteles, vor fi amendati. E obligatoriu ca toata lumea sa respecte normele ca sa stapanim aceasta boala. Eu stiu ce am de facut, MS stie ce are de facut, DSU stie ce are de facut. Avem 800 de paturi la terapie intensiva, la momentul acesta jumatate sunt ocupate.", a mai adaugat presedintele.