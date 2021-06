Klaus Iohannis participa joi la dezbaterea din Herastrau de Ziua Mondiala a Bicicletei. Nicusor Dan, prezent si el la eveniment

"Sub presiunea schimbarilor generate de perioada de restrictii si pandemie, liderii UE au convenit asupra unui pachet cuprinzator care sa contribuie la reconstructia economiei UE. Tranzitia verde si durabilitatea reprezinta pietrele de temelie ale planului de redresare si corespund angajamentului liderilor UE de a construi o economie si o societate cu un nivel net al emisiilor egal cu zero pana in 2050", se arata intr-un comunicat al Asociatiei "Green Revolution".Pentru a se atinge obiectivul de neutralitate climatica pentru 2050, sectorul transporturilor trebuie sa isi reduca drastic emisiile de gaze cu efect de sera - 90% pana in 2050 - asigurand in acelasi timp solutii accesibile si sanatoase pentru cetateni. Aceasta decarbonizare accelerata nu poate fi atinsa fara integrarea mobilitatii active in mix-ul de transport, alaturi de transportul individual motorizat si transportul public, spun organizatorii.Studiile europene arata ca, daca oamenii ar face o trecere masiva de la masini la biciclete, pana in 2050 s-ar economisi 24 de trilioane de dolari, iar emisiile de CO2 provenite din transportul urban de pasageri s-ar reduce cu 11%, adauga acestia."Conform unui studiu realizat de Federatia Europeana a Ciclistilor (ECF), ciclismul creeaza beneficii de cel putin 150 de miliarde de euro in fiecare an in Uniunea Europeana. Aceste beneficiile apar nu doar in domenii specifice, izolate, cum ar fi transporturile sau politica de mediu, ci si in multe altele, cum ar fi politica industriala, ocuparea fortei de munca, sanatatea si politica sociala", arata sursa citata.La nivel mondial sunt in jur de doua miliarde de biciclete, iar estimarile vorbesc despre cinci miliarde prin 2050, dupa cum spune World Bank blogs. Acest lucru inseamna ca mai mult de jumatate din populatia planetei stie sa mearga pe bicicleta.Dezbaterea, care va incepe la 10,30, este moderata de presedintele Asociatiei "Green Revolution" si "World Cycling Alliance", Raluca Fiser.