Presedintele Klaus Iohannis participa la curatarea raului Arges. "Autoritatile sa organizeze actiuni de strangere a gunoaielor"

"Autoritatile sa organizeze actiuni de strangere a gunoaielor", a declarat presedintele Klaus Iohannis , care a atras atentia ca pe marginea drumului a vazut gramezi de gunoaie.Conform site-ului Administratiei Prezidentiale, presedintele participa de la ora 12:00, la campania "Let's Do It, Romania!", pe Raul Arges, in apropierea localitatii Darasti, din judetul Ilfov."Let's Do It, Romania!" se definestre ca fiind cea mai mare miscare sociala din Romania, care activeaza de 210 sni, mobilizand peste 1.900.000 de voluntari pentru a curata Romania de deseuri prin proiecte de mediu ti implicare sociala.