Klaus Iohannis: Justitia are misiunea de a apara drepturile, libertatile fundamentale si interesele legitime ale cetatenilor

"Cu ocazia Zilei Justitiei, felicit intregul personal din sistemul judiciar pentru activitatea pe care o desfasoara, mai ales in contextul dificil provocat de epidemia de COVID-19. Justitia are misiunea de a apara drepturile, libertatile fundamentale si interesele legitime ale cetatenilor. Perioada traversata de Romania in ultimele luni si criza cu care se confrunta intreaga lume au adus cu sine transformari profunde in societatile noastre, iar protejarea dreptului la viata si a dreptului la sanatate a capatat noi valente.Ultimele luni au generat, de asemenea, si schimbari care anterior erau greu de imaginat in domeniul Justitiei. Tranzitia spre mediul online ca mijloc de solutionare a litigiilor sau plusul de eficienta adus pentru justitiabili si pentru personalul din domeniul Justitiei sunt dovezi clare ca folosirea noilor tehnologii si a beneficiilor acestora pentru infaptuirea actului de justitie trebuie sa devina o regula, iar nu o exceptie. Noile standarde atinse inseamna, de fapt, o democratie mai functionala, motiv pentru care incurajez toti actorii din sistemul judiciar sa continue cu hotarare eforturile in aceasta directie", a mentionat presedintele in mesajul sau.Acesta a spus ca nu trebuie uitat, insa, ca in spatele Codurilor de procedura si al dreptului material se afla destinele oamenilor, iar valorile care calauzesc activitatea tuturor celor implicati in infaptuirea actului de justitie trebuie sa ramana aceleasi: dreptate, integritate, profesionalism, adevar, umanitate, curaj."Doar prin respectarea acestor valori, justitia contribuie la construirea increderii in stat si in lege. In ultimii ani, agenda publica a fost dominata de incercari repetate de a subordona Justitia politicului, iar intreaga energie a fortelor democratice din Romania s-a concentrat pe stoparea unor astfel de demersuri. A venit momentul ca tot acest potential de schimbare si imbunatatire a Justitiei, ca serviciu public, sa fie valorificat intr-un demers constructiv.Nevoia unei infrastructuri adecvate, o legislatie clara, coerenta si predictibila, un dialog constant si onest in interiorul sistemului judiciar si construirea unui consens cu privire la prioritatile acestuia sunt aspecte asupra carora nu mai pot exista intarzieri. Totodata, lupta impotriva coruptiei ramane o prioritate, fiindca acest flagel impiedica dezvoltarea economica si sociala, afecteaza consolidarea democratiei si, de aceea, trebuie ferm combatut. Toleranta zero fata de orice act de coruptie va produce schimbari profunde si benefice la nivelul intregii societati", a afimat Iohannis.