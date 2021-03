Klaus Iohannis, la campania de impadurire din Dabuleni:" Deja avem acum o pierdere de peste 1.000 de hectare de teren agricol, in fiecare an"

Seful statului a spus ca daca nu se iau masuri, se pierd anual hectare intregi de teren."Daca nu facem nimic, desertificarea in Dolj va continua. Deja avem o pierdere de peste o mie de hectare de teren arabil in fiecare an", a precizat presedintele."Se redeschide sezonul de replantare in Romania", a declarat Klaus Iohannis dupa ce a plantat copaci."Anul trecut am plantat 50 de milioane de puieti in campania de impadurire.Banii ii vom lua din Planul national de redresare si rezilienta unde am prevazut un miliard si jumatatea de euro pentru campania de replantare.Eu iubesc natura, imi doresc o natura sanatoasa pentru generatia noastra si pentru generatiile care vin dupa noi" a spus Klaus Iohannis.Alaturi de Klaus Iohannis participa si premierul Florin Citu , dar si ministrul Mediului Barna TanczosAceasta e prima iesire la un eveniment public a presedintelui si premierului dupa investirea guvernului Citu si are loc pe fondul apropierii de debutul campaniei electorale interne din PNL