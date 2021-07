Klaus Iohannis: Nu avem timp sa irosim potentialul tinerilor nostri. Nu avem voie sa lasam niciun copil in urma

Cariera didactica;

Management si guvernanta;

Finantarea sistemului de invatamant preuniversitar;

Infrastructura sistemului de educatie;

Curriculum si evaluare centrate pe rezultate;

Educatie incluziva de calitate pentru toti copiii;

Alfabetizarea functionala;

Promovarea educatiei STEAM (science, technology, engineering, arts and

mathematics);

Digitalizare;

Rezilienta.

"Este o zi extrem de importanta pentru viitorul educatiei din tara noastra. Impreuna inaintam decisiv pentru implementarea proiectului Romania Educata. Reforma este obligatorie daca vrem ca generatiile viitoare sa beneficieze de educatie de calitate. Romania educata este un proiect cu legitimitate democratica. Un proiect care se bazeaza pe cea mai ambla consultare in domeniul educatiei din perioada post-decembrista.Proiectul are deja un sprijin financiar important prin intermediul PNRR , in valoare de 3,6 mld de euro. O tara pe deplin dezvoltata si cu o democratie consolidata are o populatie educata si corect informata. Nu putem continua cu rate atat de mari de abandon, analfabetism functional si stiintific.Romania educata este foarte aproape de sufletul meu. Este deopotriva o oportunitate istorica, dar si o mare responsabilitate de a rezolva probleme pe termen lung. Guvernul Romaniei a dovedit ca e capabil sa gestioneze situatii complexe. Romanii asteapta un plan coerent de implementare, cu responsabili si termene realiste care sa puna sistemul de educatie pe fagasul necesar. Singurul tren catre un viitor mai bun este educatia. Doar astfel putem oferi copiilor si tinerilor din Romania sansa de a profita pe deplin de oportunitatile pe care ni le ofera o Romanie moderna si o societate demografica. Nu avem timp sa irosim potentialul tinerilor nostri. Nu avem voie sa lasam niciun copil in urma. Trebuie sa actionam acum. Eu va raman alaturi in faza de implementare a proiectului Romania educata", a declarat presedintele Klaus Iohannis miercuri, in deschiderea sedintei de Guvern.Proiectul presedintelui Klaus Iohannis "Romania educata" a fost publicat de Administratia Prezidentiala miercuri, 14 iulie, dupa ce seful statului a finalizat consultarile cu politicienii si cu societatea civila.Proiectul are sapte capitole si se intinde pe 130 de pagini. Domeniile prioritare din proiect sunt: