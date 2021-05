Klaus Iohannis, mesaj pentru autoritatile locale: "Primarii sa se implice in campania de vaccinare. Trebuie sa ne ocupam si de mediul rural"

Tocmai am incheiat o sedinta de lucru cu membri ai Guvernului pentru a discuta accelerarea campaniei de vaccinare. Este evident, campania merge bine, maratoanele de vaccinare au fost un succes, dar, pentru a continua nivelul ridicat de vaccinare, trebuie sa aducem vaccinul mai aproape de oameni.De succesul vaccinarii unui numar cat mai mare de romani depinde redeschiderea completa a tuturor sectoarelor socio-economice si construirea Romaniei post-pandemice.Primarii si alte autoritati locale, indiferent de culoarea politica, trebuie sa se implice activ in campania de vaccinare. Succesul pe care l-am avut pana acum este preponderent in mediul urban, de aceea este important sa actionam mai intens si in zona rurala pentru ca acolo accesul la un centru de vaccinare este, de multe ori, mai dificil.Oamenii trebuie sa fie informati, in localitatile mici chiar sa se mearga din poarta in poarta pentru a le spune oamenilor cat de important este sa se vaccineze. Aici intervin centrele mobile, care sunt esentiale pentru a creste ritmul de imunizare si in mediul rural.Este important sa mergem noi catre oameni, iar autoritatile locale, cu toate mijloacele pe care le au la indemana, sa le faciliteze vaccinarea. Sa cream posibilitati de vaccinare atat la locul de munca, cat si in spatiile recreative.Obiectivul campaniei de vaccinare este, pe termen scurt, acela de a reduce numarul imbolnavirilor, spitalizarilor si deceselor provocate de COVID-19, iar acest lucru se intampla deja. Pe termen mediu, scopul este, bineinteles, acela de atinge pragul critic de imunitate care sa stopeze definitiv transmiterea comunitara a virusului.Atrag atentia asupra unui potential pericol, poate nu indeajuns de bine constientizat sau explicat. Pe masura ce epidemia scade in intensitate, exista posibilitatea ca unele persoane sa considere ca ce a fost mai rau a trecut si ca nu mai are rost sa se vaccineze.Este insa o falsa senzatie de securitate! Pana cand nu vom fi imunizati intr-un procent semnificativ, pandemia nu se poate incheia, iar riscul pentru cei nevaccinati de a face o forma severa a bolii ramane unul ridicat.Asadar, dragi romani, nu ezitati sa va vaccinati!Reintoarcerea cat mai rapida a tuturor elevilor la scoala, dar nu oricum, ci in conditii de siguranta sanitara sporite, este o prioritate. Deciziile in educatie, in toata aceasta perioada dificila a luptei cu pandemia, s-au luat pe baza unor scenarii legate in mod direct de incidenta si rata de infectare de la nivelul fiecarei localitati.Ne aflam, iata, aproape de momentul in care majoritatea elevilor, indiferent de clasa, isi pot relua orele in format fizic. Ne dorim ca acest lucru sa ramana neschimbat pana la finalul anului scolar, toti copiii sa isi poata finaliza cursurile in bancile scolilor.In privinta evenimentelor culturale, este imperativ sa gasim solutii pentru redeschiderea cat mai multor tipuri de evenimente, atat in exterior, cat si in interior. Este evident rolul important pe care il are cultura in revenirea la normalitate. Ma bucur ca sunt proiecte pilot in acest domeniu si sper ca in curand artistii isi vor putea relua contactul nemijlocit cu un public cat mai larg. I-am cerut in mod expres ministrului Culturii sa fie deschis la toate solutiile care sunt sigure din punct de vedere sanitar si care ii pot ajuta pe cei din industria spectacolelor, unul dintre domeniile cele mai afectate de restrictiile impuse de pandemie.Ma bucur ca sunt proiecte foarte bune pregatite si sunt foarte convins ca, in saptamanile care urmeaza, campania de vaccinare va primi noi forme atractive si sper foarte mult ca putem sa-i convingem pe majoritatea romanilor sa se vaccineze.