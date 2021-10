Iohannis, despre miliardul de euro alocat de Cîțu primarilor obedienți: „Că unii şi alţii nu sunt mulţumiţi probabil e expresia unei frustrări”

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat joi, 7 octombrie, la Cernavodă, că acuzaţiile aduse de PSD şi USR premierului pentru banii alocaţi în şedinţa de guvern, din Fondul de Rezervă, către autorităţile locale, sunt doar ”expresia unei frustrări pentru că nu ei sunt acolo la cheia banilor”.

”Este mai nou un hobby al unora de a mă acuza, de a acuza Guvernul de tot felul de lucruri. Sunt tactici de poziţionare în vederea consultărilor şi formării unui nou Guvern”, a spus Klaus Iohannis, despre acuzaţiile aduse de cei de la PSD şi USR.

Şeful statului a menţionat că este convins de faptul că ”Guvernul şi premierul Cîţu fac lucrurile exact aşa cum e legal şi corect”.

”Nu am niciun fel de emoţii în această chestiune. Pe de altă parte, e clar că acum în pragul iernii, anumite autorităţi au nevoie de sprijinul Guvernului şi sunt convins că în această perspectivă au fost făcute alocările. Că unii şi alţii nu sunt mulţumiţi probabil e expresia unei frustrări pentru că nu ei sunt acolo la cheia banilor, dar am discutat cu premierul Cîţu şi am primit asigurări că aceste alocări vor fi făcute în corelare cu nevoile autorităţii locale respective”, a spus Klaus Iohannis, la Cernavodă.

Ads