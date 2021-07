Klaus Iohannis, despre raspandirea tot mai agresiva a variantei Delta: "Nu cred ca masurile restrictive trebuie impuse acum"

Seful Statului a subliniat ca deocamdata nu se ia in calcul introducerea de noi restrictii."Sincer, nu cred ca masurile restrictive trebuie impuse acum, dar vaccinarea da. Am trecut printr-un an si jumatate de pandemie si am repetat acest lucru de multe ori si o sa o repet si acum: iesirea din pandemie si prevenirea revenirii pandemiei sta in vaccinare".El a subliniat: "La noi vaccinarea este posibila, vaccinul este disponibil fara programare, fara niciun fel de birocratie. Eu recomand in continuare fiecarui roman sa se vaccineze daca nu doreste sa ajunga la spital. Atat de simplu este".Pana pe 8 iulie 2021, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.081.120 de cazuri de persoane infectate cu SARS-CoV-2, iar 1.045.351 de pacienti au fost declarati vindecati.Au fost confirmate, pana la acest moment, 57 de cazuri de infectie cu tulpina Delta in noua judete din tara, cele mai multe fiind inregistrate in Ilfov, Arges si municipiul Bucuresti.