Klaus Iohannis: „România a fost cel mai sincer prieten al Republicii Moldova. Vom rămâne cel mai apropiat partener” VIDEO

Maia Sandu: Republica Moldova are prieteni adevărați

Iohannis: "Sunt deosebit de bucuros să devin la Chișinău la acest moment de sărbătoare. Tot astăzi sărbătorim 30 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice, România fiind primul stat din lume care a recunoscut independența Republicii Moldova. România și Republica Moldova sunt unite printr-o legătură extrem de trainică. Comunitatea de limbă, cultură și istorie.Mă aflu la Chișinău astăzi și pentru a reconfirma angajamentul României în spiritul proceselor de reformă și integrare asumate de autoritățile din Republice Moldova. În toată această perioadă România a fost cel mai sincer prieten al Republicii Moldova. Am onorat angajamentele asumate în beneficiul direct al cetățenilor Republicii Moldova.Astăzi celebrăm 30 de ani de Independență a Republicii Moldova. Am deosebită plăcere să găzduim la Chișinău trei șefi de stat și un premier . Independența e un deziderat pe care noi îl editificăm în fiecare zi.Este prima vizită pe care o efectuez la Chișinău după formarea noului guvern . Doresc să adresez încă o dată felicitări doamnei președinte și forțelor politice pro-reformă pentru victoria obținută la aceste alegeri. Felicit cetățenii Republicii Moldova pentru spiritul democratic demonstrat. Rezultatul alegerilor deschide drumul Republicii Moldova către o dezvoltare solidă. Am încredere deplină că eforturile depuse de Maia Sandu își vor arăta roatele în beneficiul tuturor cetățenilor.Am asigurat-o pe doamna președinte că România rămâne și în viitor partenerul cel mai apropiat al Republicii Moldova.Avem acum oportunitatea unei cooperări aprofundate și conjugate. Suntem pregătiți să acord ăm întreaga noastră susținere în procesele de transformare, modernizare și implementare a reformelor. Am discutat pe lard cu doamna președinte despre accelerarea proiectelor bilaterale menite să lege Republica Moldova de spațiul european", a declarat președintele Klaus Iohannis Înainte președintelui român, șeful statului de la Chișinău a explicat că Republica Moldova are "prieteni adevărați".Maia Sandu: "Succesul Republicii Moldova ca țară depinde în mare măsură de relațiile pe care și le construiește cu alte state și organizații internaționale. Ne dorim să dezvoltăm relații strânse de prietenie bazate pe încredere și respect reciproc. Trăim într-o lume interdependentă. Nu există o țară independentă și prosperă fără prieteni buni și parteneri credibili. Felul în care ne construim relațiile în regiune cu vecinii poate determina viteza și calitatea consolidării noastre ca stat.Prezența colegilor și prietenilor mei la Chișinău e o dovadă că în acești 30 de ani am reușit să construim multe lucruri frumoase și utile. Prietenii și parteneriate internaționale care ne ajută să lucrăm pentru un viitor mai bun.Republica Moldova are prieteni adevărați, parteneri regionali de încredere. Republica Moldova își dorește o implicare mai activă la nivel regional și global", a afirmat Maia Sandu.Preşedintele Klaus Iohannis a participat, vineri, la Chişinău, la manifestările dedicate aniversării a 30 de ani de la declararea independenţei Republicii Moldova. Cu această ocazie, şeful statului a avut întrevederi cu preşedintele Republicii Moldova Maia Sandu cu preşedintele Poloniei Andrzej Duda şi cu preşedintele Ucrainei Volodâmâr Zelenski.Preşedintele Iohannis a participat şi la ceremonia depunerii de coroane de flori la Monumentul lui Ştefan cel Mare şi la cea desfăşurată în Piaţa Marii Adunări Naţionale.