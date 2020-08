Klaus Iohannis: "Sotia mea, Carmen, va merge la scoala si va respecta toate masurile de siguranta"

Presedintele a spusca nu a avut concediu, dar considera ca este bine ca oamenii sa mearga in concediu, intrucat au nevoie de acest lucru, dar in conditii de siguranta."Concediu nu am avut. Nu am fost in locatii publice si cum ne intalnim noi, stiti foarte bine cu distanta, cu masca. Dar pentru asta cred ca e bine sa se faca concediu, oamenii au nevoie de concediu, dar in conditii de siguranta, distantare, masca, igiena", a declarat, miercuri, in conferinta de presa, Klaus Iohannis , intrebat daca el a fost in zone turistice in acest an.Totodata, el a fost intrebat daca i-a dat vreun sfat sotiei sale privind inceperea scolii."In ce priveste scoala, da, sotia mea, Carmen, e cadru didactic, va merge la scoala cand va incepe, pe 14 septembrie, si va respecta, evident, toate masurile de siguranta", a spus seful statului.