UPDATE VIDEO Klaus Iohannis: Este nevoie de investitii in spitale noi si in cele existente pentru a le face mai sigure pentru pacienti

"Am avut o serie de discutii foarte bune. Tema principala a fost cum pregatim cel mai bine proiecte pentru Planul de Redresare si Rezilienta, unde putem obtine fodurile semnficative. Avem la dispozitie peste 30 de miliarde de euro. Vrem sa folosim acesti bani pe mai multe paliere, mentionez cateva.O prima chestiune, sanatatea, este, dupa parerea mea, nevoie de investitii semnificative in sistemul de sanatate din Romania, mai ales daca ne gandim. Este nevoie de investitii importante in spitale noi si in cele existente pentru a le face mai sigure pentru pacienti.Fac o remarca si despre campania de vaccinare, care merge foarte bine. Zilele acestea vom avea persoana numarul 1 milion care va fi vaccinata. Cu totii avem speranta ca pana in vara sa iesim din pandemie, cu vaccinare si cu respectarea restrictiilor.A doua zona discutata este cea a locurilor de munca", a declarat presedintele Iohannis.Planul de Rezilienta ar urma sa fie depus la Comisia Europeana pana in luna aprilie a acestui an."Pana in aprilie vom avea un Plan National coerent, care va fi depus la Comisia Europeana si, imediat dupa ce se primesc toate aprobarile necesare, vom incepe implementarea in spitale, in scoli, in locuri de munca si pentru mediu. Vom avea in cadrul acestui plan si multe alte zone care sunt extrem de importante pentru romani", a spus Iohannis, la Palatul Cotroceni.Presedintele Klaus Iohannis sustine o declaratie de presa miercuri, 17 februarie, la Palatul Cotroceni, de la ora 17.00, a transmis Administratia Prezidentiala.Seful statului a avut miercuri doua sedinte. La prima au participat premierul Florin Citu , vicepremierul Dan Barna si ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu , iar la cea de a doua au fost prezenti seful Executivului, ministrul Muncii Raluca Turcan si ministrul Economiei Claudiu Nasui.