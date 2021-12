Klaus Iohannis, despre taxa de solidaritate: Acest impozit nu mi se pare nici necesar, nici util, nici corect. Nu se introduce aşa ceva

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, 16 decembrie, la Bruxelles, că nu este de acord cu supraimpozitarea companiilor, propusă de PSD, şi a arătat că nu consideră că este un lucru necesar, corect sau util, iar o astfel de măsură nu se va introduce. El a explicat că ambele partide, PNL şi PSD, încearcă să îşi promoveze politicile bazate pe o anumită doctrină, dar asta nu înseamnă că Guvernul ”le pune în practică, alandala şi amestecate”.

Şeful statului a menţionat că este normal să existe discuţii în coaliţie, însă părerea sa este că ”Guvernul se mişcă, până acuma, foarte bine”.

”Deocamdată trebuie să facem diferenţa între măsurile care chiar se adoptă şi se pun în practică şi vedem în aceste zile că sunt acte normative care stabilesc ce se va întâmpla cu bugetul pe anul viitor, cu taxele, impozitele, şi discuşţiile care sunt discuţii politice. Trebuie să vedem situaţia aşa cum este, avem o coaliţie formată din social-democraţi şi liberali, fiecare încearcă să îşi promoveze politicile bazate pe o anumită doctrină, dar asta nu înseamnă că Guvernul le pune în practică, alandala şi amestecate”, a spus preşedintele.

Ads

Şeful statului a precizat că deocamdată s-a spus că nu vor fi majorate taxele şi impozitele şi nu vor fi introduse taxe noi.

”Mie, personal, acest impozit, suprataxarea, nu mi se pare nici necesar, nici util nici corect, ca să mă exprim foarte clar, dar evident că în coaliţie se discută. Fapt este că nu se introduce aşa ceva”, a mai spus preşedintele, precizând că a fost o temă în coaliţie.

Preşedintele a mai arătat că în discuţiile cu liderii coaliţiei a subliniat foarte clar cătrebuie să respectăm cadrul macro la care ne-am angajat, să respectăm deficitul şi să facem reforme structurale, şi trebuie să facem reformele stabilite prin PNRR. ”Noi, România, ne-am angajat că facem aceste reforme, şi le vom face”, a spus şeful statului.

Potrivit lui Klaus Iohannis, este foarte clar că discuţiile în coaliţie vor continua, dar ”acesta nu este un lucru nou, ci un lucru bun şi natural”, el arătând că aceste lucruri trebuie discutate, şi că mai ciudat i s-ar părea dacă cele două partide nu ar discuta.

Ads

”Mai ciudat mi s-ar părea să fie un PNL şi un PSD şi să nu discute despre aceste lucruri. Trebuie discutate, trebuie clarificate, şi, până în momentul de faţă, impresia mea este că s-a ajuns la concluzii rezonabile şi guvernul se mişcă, până acuma, foarte bine”, a spus el.

UDMR vrea taxă de solidaritate

Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat marți, 7 decembrie, că "taxa de solidaritate" pe care ar urma să o plătească companiile cu cifră de afaceri de peste 100 de milioane de euro "nu este ceva permanent", ci ar urma să fie introdusă pentru unu, doi sau trei ani. "Sunt perioade când trebuie să fii solidar cu acei cetăţeni şi cu acea societate unde faci profit şi pe seama căreia faci profit. Sună urât, nu sună prietenos, dar trecem printr-o perioadă grea, nimeni nu vrea să alunge investitorii, nimeni nu vrea să facă rău nimănui", susţine Kelemen Hunor.

Ads

"Astăzi (marţi - n.r.) nu am discutat, ieri a fost o discuţie scurtă şi vom continua când discutăm despre buget. E vorba despre o propunere pentru o perioadă scurtă, de un an de zile, poate să fie şi doi-trei ani de zile, dar nu asta este important, nu este ceva permanent. Şi e vorba de a creşte veniturile la buget într-o perioadă dificilă, când eşti nevoit, din cauza inflaţiei, din cauza creşterii preţurilor la energie care nu depinde de Guvernul nostru, nu depinde nici de Uniunea Europeană, vedeţi că se întâmplă peste tot, să mai aduci la buget nişte sume prin care poţi să îi ajuţi pe acei oameni care au nevoie de ajutor, dar în acelaşi timp trebuie să faci şi investiţii în sănătate, în educaţie, în domenii importante. Şi atunci eu am propus la un moment această taxă.

Toată lumea vorbea de taxă de solidaritate şi am spus ok, dar haideţi să vedem cine cu cine trebuie să fie solidar într-o astfel de perioadă. Nu este ceva uzual, trebuie o discuţie şi cu mediul de afaceri. Au existat deja mici discuţii, unii acceptă mai uşor, alţii acceptă mai greu, dar eu spun aşa: o taxă de 1% din cifra de afaceri pentru o perioadă de un an de zile, şi vorbim de cifra de afaceri pentru anul 2021 ca să nu ne încurcăm în 2022, atunci acest lucru înseamnă un venit important şi trebuie să spunem şi destinaţia: să nu fie la categoria cheltuielilor permanente.

Ads