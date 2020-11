Klaus Iohannis va face o vizita oficiala in Republica Moldova, la invitatia noului presedinte Maia Sandu

Klaus Iohannis a fost primul sef de stat care a salutat succesul liderului pro-european, printr-un mesaj publicat in cursul noptii pe Twitter , inainte de anuntarea rezultatelor finale de catre Comisia Electorala de la Chisinau."Presedintele Romaniei si Presedintele ales al Republicii Moldova au convenit in cadrul discutiei ca obiectivul principal in relatia bilaterala il reprezinta extinderea si aprofundarea Parteneriatului Strategic pentru integrarea europeana a Republicii Moldova dintre cele doua state, in beneficiul direct al tuturor cetatenilor Republicii Moldova.In acest scop, un prim pas il va reprezenta vizita oficiala pe care Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, o va efectua in Republica Moldova in perioada urmatoare, la invitatia doamnei Presedinte Maia Sandu, dupa preluarea mandatului prezidential.", potrivit sursei citate.In cadrul discutiei, Klaus Iohannis a aratat ca rezultatul obtinut de Maia Sandu reprezinta "o victorie a democratiei, marcand un pas decisiv in directia parcursului european ireversibil al Republicii Moldova, pe care Romania l-a sustinut permanent si il va sustine si in continuare, fara rezerve"."Cetatenii Republicii Moldova s-au exprimat in mod clar, prin votul lor, in favoarea consolidarii statului de drept, accelerarii luptei impotriva coruptiei si construirii unor institutii democratice solide, performante, cu adevarat europene, care sa lucreze in beneficiul lor direct. Eforturile in aceste directii, mai ales prin implementarea reformelor cuprinse in Acordul de Asociere incheiat cu Uniunea Europeana, raman unica garantie a prosperitatii pentru cetatenii Republicii Moldova", se mai arata in comunicatul Presedintiei.Iohannis a mai spus ca este increzator ca Republica Moldova va gasi calea pentru generarea unei formule politice de guvernare care sa sustina clar si ferm programul reformator al Presedintelui ales si abordarea sa pro-europeana."Drumul spre Europa este unul al progresului, cu reforme curajoase, in special in domeniul justitiei si in privinta consolidarii democratiei. Romania va continua sa sprijine Republica Moldova in aceste eforturi. In baza Parteneriatului Strategic bilateral pentru integrarea europeana a Republicii Moldova, fundament al relatiei speciale bazate pe comunitatea de limba, cultura si istorie, Romania este pe deplin pregatita sa reia cat mai repede posibil dialogul la nivel politic si tehnic cu Republica Moldova pentru continuarea si aprofundarea proiectelor comune.", se mai arata in comunicat.