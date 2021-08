Klaus Iohannis: "Dacă incidenţa cazurilor într-o localitate depăşeşte 6 la mie, şcolile trec în online" VIDEO

Iohannis a transmis că amploarea valului 4 depinde de vaccinare.Principalele declarații:- Medicii sunt deja bine pregătiți si cu multă experiență. Aștept mai multă implicare din partea tuturor pentru creșterea capacității de testare și a preluării pacienților non-covid. Este nevoie de eficientizarea DSP.- Școala va începe ca și anul trecut sub spectrul pandemiei.- Învățământul online nu poate ține loc celui clasic cu formă fizică. Aigurarea de calitate, prioritate zero.- Școlile se vor deschide pe 13 septembrie cu prezența fizică a tuturor preșcolarilor și elevilor- Câtă vreme incidența rămâne sub 6 la mie vom avea toți copiii în sălile de clasă. Dacă se depășește școlile trec în online în respectiva localitate.- Solicit tuturor actorilor implicați să colaboreze ca toate măsurile posibile să fie puse în practică rapid și prioritar.- Începerea în condiții bune a anului școlar ține în bună măsură de autoritățile locale.