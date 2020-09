MAE transmite Ungariei sa se abtina de la retorica nationalista, dupa declaratiile controversate ale unui secretar de stat de la Budapesta referitoare la Iohannis

In contextul declaratiilor secretarului de stat ungar pentru politici nationale Arpad Janos Potapi, secretarul de stat in MAE Iulia Matei a declarat pentru pentru sursa citata "1. Nu dorim sa comentam declaratiile secretarului de stat Potapi, care sunt facute intr-o cheie si context electorale.2. Aceasta cu atat mai mult cu cat este vorba despre declaratii care fac apel la un anumit tip de retorica nationalista, bazata pe interpretarea unilaterala a istoriei, de natura sa genereze diviziuni artificiale si sa afecteze relatiile de buna-vecinatate. Partea romana a respins repetat recursul la o astfel de abordare.3. In actualul context electoral din Romania aceste afirmatii dobandesc o conotatie nepotrivita suplimentara, iar partea romana considera necesara retinerea de la declaratii legate de politica interna din Romania si oficialii romani.4. Referirile la Presedintele Romaniei din declaratiile mentionate sunt la randul lor complet nepotrivite. Presedinte Romaniei a fost ales de catre cetatenii romani si este Presedintele tuturor romanilor, atat al celor care l-au ales, cat si al celor care nu l-au ales."Arpad Janos Potapi, secretarul de stat ungar responsabil pentru politici nationale, a declarat intr-un interviu acordat cotidianului "Kronika", ca presedintele Klaus Iohannis a fost ales si cu votul maghiarilor din Transilvania, fara sa intoarca spijinul primit. F