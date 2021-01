Medic, despre vaccinarea presedintelui Klaus Iohannis: "Vaccinarea presedintelui aduce garantia acestui vaccin"

"Vreau sa subliniez faptul ca presedintele Iohannis s-a vaccinat astazi este un element extrem de important pentru ca el creeaza incredere si aduce un plus imaginii acestei campanii de vaccinare. Am vazut ca foarte multa lume s-a intrebat cand se vaccineaza presedintele Romaniei. Sunt deja discutii ca presedintele ar fi sarit randul, vaccinandu-se in acesta zi. Nu cred acest lucru. Presedintele unei republici reprezinta conducatorul suprem al tarii si el trebuie sa fie protejat impotriva imbolnavirii. Faptul ca s-a vaccinat astazi printre primii, mi se pare ca este un gest de maxima responsabilitate, pe care il asteptam cu totii.Eu cred ca putea sa se vaccineze printre primii, pentru ca presedintele reprezinta o personalitate de care avem nevoie si fara de care conducerea statului ar putea sa aiba de suferit, daca s-ar fi imbolnavit si ar fi fost scos din activitate. Vaccinarea presedintelui aduce garantia acestui vaccin si un plus de imagine, care ii va motiva pe multi sa accepte imunizarea impotriva SARS-COV-2", a afirmat medicul.Presedintele Kalus Iohannis s-a vaccinat anti-COVID, public, vineri, 15 ianuarie, pentru a marca inceputul celei de a doua etape a campaniei de imunizare.Dupa ce a stat 15 minute sub supravegherea medicilor, asa cum prevede procedura, presedintele Klaus Iohannis a facut scurte declaratii."Tocmai m-am vaccinat. Este o procedura simpla, nu doare si vreau sa subliniez ca acest vaccin este sigur, este eficient si recomand tuturor vaccinarea. Vaccinarea, impreuna cu respectarea masurilor de restrictie ne vor scoate din pandemie", a afirmat presedintele la plecarea de la Spitalul Militar Central, unde s-a vaccinat.CITESTE SI: Calin Popescu Tariceanu a ajuns la DNA pentru a fi audiat in dosarul in care este acuzat de o spaga de 800.000 de dolari