Moise Guran: „Iohannis este cu spatele la zid. Trebuie să-l sacrifice pe Florin Cîțu”

„Cel aflat cu spatele la zid acum este Klaus Iohannis. Riscă să piardă nu numai un prim-ministru docil, dar chiar și controlul asupra PNL . Dacă guvernul pică prin moțiune de cenzură, șansele lui Orban la șefia PNL cresc exponențial.Așadar Iohannis are tot interesul să evite o moțiune de cenzură, care nu prea are cum să nu treacă, în primul rând pentru a putea nominaliza un prim-ministru înainte de alegerile din PNL, dar și să-și deschidă cumva o punte de negociere cu Orban, în eventualitatea tot mai probabilă că acesta va câștiga acele alegeri.Președintele are nevoie să reseteze jocul rapid, conștient că el însuși va pierde cel mai mult din această resetare. Moțiunea de cenzură, implicit și căderea Guvernului Cîțu, nu mai pot fi însă de acum evitate decât prin demisia prim-ministrului, un sacrificiu necesar la care, cel mai probabil, deja Iohannis se gândește.Era bine să se fi gândit înainte, pentru a evita toată această nebunie, dar, pe de altă parte, stabilitatea politică și rezolvarea unor astfel de crize e în job descriptionul constituțional al președintelui, indiferent că el însuși le-a produs sau nu”, a scris Moise Guran pe pagina sa de Facebook Întâlnirea dintre preşedintele Klaus Iohannis şi premierul Florin Cîţu, care a avut loc, luni, la Palatul Cotroceni, s-a încheiat după aproape o oră de discuţii, iar potrivit Digi24 președintele Iohannis și-a reafirmat susținerea pentru premier.Sacrificarea premierului Florin Cîțu este văzută drept soluție pentru depășirea crizei și de către alte voci. Medicul Sorin Paveliu, fost deputat liberal, este de părere că premierul trebuie să-și dea demisia.„Este clar, apropierea punctuala USR - AUR nu a fost luata in calcul dar s-a produs punctual pentru motiune iar caderea guvernului cu voturile USR face ca nimic sa nu mai fie la fel ca la inceputul colaborarii coalitiei. Tara nu poate fi condusa cu premier interimar, fara OUG-uri in plina criza, cu perspectiva alegerilor anticipate (de aceasta data posibile datorita calculului politic imbecil al Puterii sparte) sau, si mai rau, cu un guvern minoritar sprijinit de PSD . Refacerea coalitiei dupa motiunea de cenzura este o catastrofa si pentru USR si pentru PNL.Asa ca, oricum ai intoarce-o, singura solutie care nu duce la zguduirea din temelii a vietii politice si implicit a societatii este ca Florin Citu sa-si dea demisia negociind o compensatie, poate Ministerul de Finante etc, iar premierul desemnat sa nu fie Ludovic Orban . Poate PNL ar trebui sa-si reconsidere si eventualitatea aminarii Congresului, viciat pe fata de trocuri mercantile care vor afecta si mai mult imaginea partidului. Probabil ca avind in vedere criza de lideri, acum chiar a venit rindul favoritului presedintelui, Ciuca”, a scris acesta pe Facebook.