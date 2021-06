Organizatorii de evenimente, inclusi in schema ajutoarelor de stat pentru HoReCa. Presedintele Iohannis a promulgat legea

Ce obligatii au beneficiarii

Decrete semnate vineri

Astfel, seful statului a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/2021 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 224/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru intreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentatie si agentii de turism, a caror activitate a fost afectata in contextul pandemiei de COVID-19, precum si privind unele masuri fiscale.OUG respectiva stabileste "cadrul legal cu privire la instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de finantare din fonduri publice nationale si/sau din fonduri externe pentru intreprinderile din domeniul turismului, alimentatiei publice si organizarii de evenimente, a caror activitate a fost afectata in contextul pandemiei de COVID-19", conform legii promulgate.Sunt acordate ajutoare de stat unui numar de aproximativ 74.000 de beneficiari."Aceste ajutoare pot fi cumulate cu alte masuri de sprijin acordate in baza sectiunii 3.1 din Comunicarea Comisiei Europene - Cadru temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei in contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91 I/01), cu modificarile si completarile ulterioare, in limita plafonului echivalent in lei al sumei de 1.800.000 euro, precum si cu ajutoare acordate in temeiul altor sectiuni ale comunicarii, in conformitate cu dispozitiile din sectiunile specifice ale acesteia cu privire la cumul", mai indica actul normativ.Conform sursei citate, "beneficiari de ajutor de stat sunt structuri de primire turistice cu functiuni de cazare clasificate, structuri de alimentatie inregistrate in scopuri fiscale pe teritoriul Romaniei, agentii de turism licentiate, ghizii de turism atestati si organizatorii de evenimente, care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei si care primesc ajutor de stat, conform acestei scheme, detinute de sau organizati ca intreprinderi infiintate in baza Legii societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cumodificarile ulterioare, a OUG nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri, aprobata cu modificari prin Legea nr.301/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, a OUG nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.182/2016".Prin urmare, "Beneficiarii prezentei scheme sunt agentii de turism licentiate care desfasoara activitati conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990, structuri de primire turistice cu functiuni de cazare clasificate, care desfasoara activitati conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590, structuri de alimentatie care desfasoara activitati conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630, organizatorii de evenimente care desfasoara activitati conformcodului CAEN 8230 si care sunt inregistrate in scopuri fiscale pe teritoriul Romaniei, precum si ghizii de turism care desfasoara activitati conform codului CAEN 7990. Activitatile sunt eligibile daca sunt desfasurate in baza unor licente de turism, certificate de clasificare, autorizatii de functionare sau atestate de ghid de turism valabile", potrivit sursei citate.Din grantul acordat, beneficiarii pot achita obligatii fiscale si alte creante bugetare care se inregistreaza la plata dupa data acordarii ajutorului de stat si pana la expirarea perioadei de 6 luni, respectiv 12 luni de la data primei plati, stipuleaza proiectul."Beneficiarii schemei de ajutor de stat au obligatia mentinerii activitatii pentru care au obtinut finantare pentru cel putin 6 luni sau 12 de luni de la data primei plati, in cazul in care valoarea grantului este mai mare de echivalentul in lei al sumei de 200.000 euro, daca prin acte normative nu se instituie restrictii de natura a impune suspendarea ori intreruperea activitatii comerciale. Perioada de suspendare ori intrerupere a activitatii comerciale nu se ia in calcul la determinarea termenului de 6 luni, respectiv 12 de luni de la data primei plati", potrivit unui alt amendament.Pe 22 martie, Senatul a adoptat propunerea legislativa, in calitate de prim for sesizat, iar pe 19 mai a fost votata decizional de catre Camera Deputatilor.Presedintele Iohannis a mai semnat urmatoarele decrete, conform Administratiei Prezidentiale:"- Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 224/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru intreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentatie si agentii de turism, a caror activitate a fost afectata in contextul pandemiei de COVID 19, precum si privind unele masuri fiscale.- Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 197/2020 privind unele masuri in domeniul asistentei medicale pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.- Decret privind inaintarea in gradul de general-maior - cu doua stele, la trecerea in rezerva, a domnului general de brigada - cu o stea Tudorie Stanica din Ministerul Apararii Nationale.- Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului intre Romania si Regatul Hasemit al Iordaniei privind extradarea, semnat la Amman la 4 aprilie 2021".