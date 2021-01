Peste 150 de actori, regizori si scriitori, scrisoare catre Iohannis si Citu: "Ministrul Culturii s-a descalificat total"

Intre semnatarii scrisorii si initiatorii petitiei online se numara cineastii Florin Iepan, Andrei Ujica, Alexandru Solomon, Mona Nicoara, Monica Lazurean-Gorgan, Andrei Dascalescu, scriitorul Alex Tocilescu si actorii Victor Rebengiuc si Mariana Mihut."De la inceputul pandemiei, Ministerul Culturii nu a reusit sa puna in practica o politica de sprijinire a culturii si a industriilor creative. Nu s-a facut nimic substantial in sprijinul lucratorilor, creatorilor si a companiilor din domeniu.Mii de oameni isi vad amenintate ocupatia, teatrele, galeriile si trupele independente sunt in pericol existential, festivalurile de toate genurile sunt anulate, la Centrul National al Cinematografiei nu s-a mai organizat niciun concurs de proiecte, productia de film s-a prabusit, iar cinematografele sunt in pragul falimentului.Ce face Ministrul Culturii, domnul Bogdan Gheorghiu , in acest context? Mai intai, incearca sa-l discrediteze pe regizorul Alexander Nanau care - pe 12 ianuarie - a tras un semnal de alarma, refuzand sa primeasca o distinctie oferita de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. Ministrul scoate din raft dosarele cu finantarile obtinute de filmul domnului Nanau incepand cu anul 2016, ca si cum ar fi vorba de sume acordate prin gratia domnului Gheorghiu, iar petentul si-ar fi pierdut astfel dreptul de a protesta. Ataca un om care contribuie la prestigiul international al culturii romane si implicit al Romaniei, dar evita fondul problemei... Apoi insira o lista de fonduri alocate culturii in 2020, dintre care majoritatea functioneaza chinuit de ani de zile, ca si cum ar fi vorba de formule de sprijin pe care Ministerul le-a creat in contextul pandemiei.A doua zi, pe 14 ianuarie, domnul ministru continua sa manipuleze opinia publica si declara ca Ministerul Culturii si-a incheiat misiunea, trimitand catre alte ministere o propunere de ajutor pentru domeniul de care se ocupa. Restul nu mai e treaba dumnealui. Continua, spunand ca nu vrea sa preia de la Ministerul Economiei o schema de ajutor pentru cinematografie, pentru ca aceasta l-ar obliga sa ia bani de la teatre. Ori schema in cauza se bazeaza pe un buget propriu deja alocat. E greu de spus cat e vorba de incompetenta si in ce masura este minciuna.Faptul ca Ministrul Culturii s-a descalificat total este evident.Mai grav este ca ne confruntam cu o atitudine care compromite nu doar credibilitatea celor care gestioneaza destinele unui intreg sector care aduce beneficii importante, inclusiv financiare, statului roman, dar si credibilitatea celor care ne guverneaza in ansamblu.Cu ocazia Zilei Culturii Nationale, nu ne dorim medalii si festivitati. Ne dorim, in schimb, in fruntea Ministerului Culturii oameni competenti, care nu ii dispretuiesc pe cei care lucreaza in domeniu si care pricep problemele cu care acestia se confrunta.Asteptam o reactie publica din partea Presedintiei si a Guvernului Romaniei in ceea ce priveste importanta pe care o acorda culturii si o strategie coerenta, functionala de salvare a domeniului cultural in perioada de criza pe care o traversam.Dar, in primul rand, cerem ca ministrul Culturii sa isi ceara public scuze pentru ca a manipulat intentionat opinia publica, din pozitia de ministru al unui stat european. Nu putem accepta sa fim reprezentati de un om politic care compromite misiunea Ministerului Culturii si mecanismele sale".Citeste si: