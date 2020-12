Romania presedintelui Iohannis care semneaza ca primarul si Romania institutionala a duduilor cu stiletto

In fiecare an, presedintele semneaza ca primarul decrete de acordare a unor titluri de merit unor cetateni aflati pe o lunga lista, merite in domeniul lor de expertiza, fac ceva pe lumea asta, aduc un plus de valoare Romaniei. De fiecare data, pe listele pentru decoratii se strecoara fie personaje controversate, dar si personaje care nu au niciun merit profesional pentru a beneficia de o astfel de distinctie. Acordarea Medaliei Nationale pentru Merit, potrivit regulamentului din 29 iunie 2000, se poate face numai dupa indeplinirea, cu rezultate deosebite, a unor functii civile si militare timp de cel putin 5 ani.Romania este de ani si ani de zile sufocata de doctori in diferite domenii, cu doctorate luate la kilogram, cu facultati facute in paralel, diplome care se transforma in sporuri financiare la salariu, totul platit din bani publici. Romania educata a ramas la fel de needucata in ceea ce priveste foamea de titluri fara substanta. Presedintele aflat la cel de-al doilea sau mandat nu a reusit sa imprime mari schimbari in zona educationala, dar nici sa dea tonul schimbarilor anuntate in marele proiect Romania educata. Manariile au ramas tot acolo. Marile reforme sunt tot pe hartie, materie pentru discursuri.Cat priveste medaliile, la fel ca anii trecuti, filtrele se pare ca nu functioneaza perfect si presedintele semneaza ca primarul liste cu nume de cetateni care primesc medaliile de merit. Desigur, nu poate presedintele lua la puricat fiecare nume de pe lista, dar pana la presedinte sunt/ar trebui sa fie filtre care sa verifice onorabilitatea numelor. Anul acesta pe lista s-a strecurat si numele unei domnisoare care la 28 de ani a fost distinsa cu medalia de merit pentru serviciile aduse statului roman. Dupa valul de critici la adresa persoanei sale, domnisoara s-a simtit indreptatita sa reactioneze deplangand felul in care a fost "atacata". Desigur, din punctul de vedere a ceea ce a putut realiza pana la 28 de ani, domnisoara poate considera ca realizariile sunt meritorii, doar ca "medalia" in sine nu se raporteaza la viata si biografia ei de viata.Distinctia este in raport cu Romania. Ca domnisoara nu intelege faptul ca a avea un merit in raport cu Romania nu poate fi CV-ul ei cu studii neduse la capat, cu internship-uri in zona beauty si cu selfie-uri si stiletto, este intr-adevar o mare problema. Incapacitatea de a intelege raporturile reale care se stabilesc intre biografie/CV-uri si institutii, intre biografi/CV-uri si Romania. Dar aceasta infricosatoare incapacitate de a-ti intelege rolul si locul si pozitia pe care o ai cu adevarat, aceasta rasturnare infricosatoare a valorilor este rezultatul pervertirii la nivel general, dar si oficial, a ce inseamna raporturile persoanelor cu institutiile, cu Romania - coruptia generalizata, transformarea politicii in piata de desfacere a traficului de influenta, a capusarii totale a statului, a plantarii in toate institutiile a clientilor politici, a pionilor care isi subordoneaza politic si administrativ institutiile, oferind institutia pe tava stapanilor politici. Cangrenarea Romaniei institutionale.Astazi, Romania este sufocata de coruptie generalizata, de nepotism, de clientelism de cea mai joasa speta. In toate aceste institutii veti gasi duduile cu stiletto. Date in vileag, toate au aceeasi reactie. Deplang faptul ca sunt privite ca "femei usoare" si nimeni nu intelege cum au luptat si muncit in internship-uri. Aceste dudui cu stiletto fac ravagii atunci cand ajung in pozitii de conducere. Acestui dudui cu stiletto stiu foarte bine cum a decurs ascensiunea profesionala, rapid, arzand etape, iar deformatia profesionala pe care o capata in acesta rapida ascensiune profesionala va fi aceea ca vor incerca permanent sa faca "curat" in jur, asa cum inteleg ele mersul lumii, pentru a demonstra ca nu sunt doar dudui cu stiletto. Modelul acestor dudui a devenit atat de raspandit incat este imposibil sa nu fi fost intalnit de cineva din tara asta.Te intrebi de ce totusi, in 2020, ministrul Vela a pus pe lista o duduie cu lejeritatea cu care Dragnea si ai lui, sa nu uitam de generalul Oprea si o alta duduie, puneau duduile in functii si pe liste pentru medalii si alte sinecuri banoase?! Poate pentru ca lucrurile nu s-au schimbat foarte mult de cand Dragnea a parasit linia intai a politicii si guvernarii?! Pentru ca functioneaza aceeasi nesimtire a sinecuritstilor, a celor care pun in pozitii de comanda, la orice nivel, dudui si pioni. De fapt, a spus-o chiar presedintele, intrebat fiind despre cazul de la Mures, dezvaluit de jurnalistii de la Recorder , si anume ca nu poti altfel sa iti duci la bun sfarsit politica de guvernare daca nu ai pus in pozitii oameni care executa exact, la milimetru, ceea ce spui tu de la centru.Te interbi cum se simt adevarati profesionsti din Ministerul de Interne, cei care duc greul, cei care se expun in marile dosare, cei care trag la "saiba", atunci cand ministrul lor pune pe lista pentru medalie de merit o domnisoara de 28 de ani cu un CV subtire ca o hartie de orez. Fascinatia asta pentru decoratii a strabatut toata istoria noastra post-decembrista. Sa ne aducem aminte de scandalul de anul trecut cand presedintele a anuntat retragerea Ordinului Steaua Romaniei in grad de Mare Cruce, acordat lui Adrian Nastase in 2002, dar si altor persoane cu condamnari, precum Ilie Nastase Dan Voiculescu sau Irina Jianu.Ca presedintele a semnat ca primarul lista e una. Dar te intrebi daca PNL de fapt nu il nesocoteste deja pe presedinte care mai are doar trei ani din mandat si probabil urmatorul job al lui Klaus Iohannis va fi unul european, pana atunci insa punandu-l in situatii din acestea cu potential de scandal mediatic, ignorand de fapt linia declaratiilor sale politice. La fel cum au facut si in privinta declaratiilor privitoare la o posibila alianta cu PMP in defavoarea USRPLUS, pana cand presedintele a iesit spunand ca alianta de guvernare dupa alegerile parlamentare se va face cu USRPLUS si punct.Din pacate, Romania institutionala nu prea are cum face mari reforme atata timp cat politica se pastreaza in coordonatele trasate de PSDragnea - dudui, plin de dudui peste tot, politizari realizate cu personaje lipsite de expertiza profesionala, digitalizarea fortata de pandemie petrecandu-se in acest climat de metehne vechi politice. Dincolo de pandemie, din pacate, Romania politica a profitat si profita de criza sanitara brodandu-si pe mai departe retelele complicate de interese transpartinice. Daca clasa politica s-ar fi schimbat in interiorul ei in ultimii ani, macar in ultimii ani, atunci episodul duduii lui Vela nu ar fi fost posibil. Nu este vorba despre tupeul ministrului punand pe cineva pe lista, ci e credinta domniei sale ca poate face asa ceva - un act public pana la urma, fara macar sa isi puna problema ca e gresit. Atata timp cat ne vom lovi de duduile cu stiletto de prin institutii sau executii politice ca la Mures nimic nu se va schimba.