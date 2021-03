Klaus Iohannis: Autoritatile competente nu s-au preocupat sa extinda numarul locurilor de Terapie Intensiva

Iohannis a mai precizat ca autoritatile competente ca nu s-au preocupat sa extinda capacitatea ATI pentru pacientii depistati cu noul coronavirus "si suntem in aceasta situatie, cand practic in fiecare zi se ajunge la limita"."Vedeti foarte bine, in fiecare zi din pacate sunt foarte multi care se imbolnavesc si din pacate sunt si foarte multi care ajung la Terapie Intensiva, si acolo este problema cea mai mare, fiindca numarul de locuri de Terapie Intensiva este limitat si s-a creat in ianuarie-februarie impresia ca pandemia, cumva, a trecut, o impresie din pacate gresita.Doar cu restrictii suplimentare, cu respectarea lor, evident, putem sa facem fata acestui val 3. Inca o chestiune, fiindca si aceasta s-a discutat mult", a declarat seful statului miercuri la Dabuleni, unde a participat la campania de impadurire pe terenuri nisipoase si degradate din sudul Romaniei.Presedintele a mai spus ca doar prin respectarea restrictiilor in vigoare si prin accelerarea campaniei nationale de vaccinare anti-COVID-19."Setul de masuri de care dispun autoritatile este cunoscut. Sunt restrictiile care sunt in vigoare in toata tara, sunt restrictiile care se iau suplimentar in localitatile care au o rata de infectare foarte mare, si evident este campania de vaccinare, care prinde din ce in ce mai multa viteza".Cel mai recent raport al autoritatilor arata ca la ATI sunt internati 1.351 de pacienti