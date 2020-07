Presedintele Iohannis a promulgat legea prin care persoanele cu handicap grav sunt scutite de la plata impozitului pe mostenire

"Sunt scutiti de la plata impozitului pe venit urmatorii contribuabili: persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din: (...) transmiterea dreptului de proprietate si a dezmembramintelor acestuia cu titlul de mostenire, (...) indiferent de momentul dezbaterii succesiunii", se arata in lege.Tot vineri, seful statului a promulgat legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.Acest act normativ prevede ca "persoanele juridice supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului depun la inmatriculare si ori de cate ori intervine o modificare o declaratie privind beneficiarul real al persoanei juridice, in vederea inregistrarii in Registrul beneficiarilor reali ai societatilor".Sunt exceptate de la obligatia depunerii declaratiei regiile autonome, companiile si societatile nationale si societatile detinute integral sau majoritar de stat; persoanele juridice constituite doar din asociati persoane fizice, atunci cand acestia sunt singurii beneficiari reali. In cazul acestora, in lipsa depunerii declaratiei privind beneficiarul real, Oficiul National al Registrului Comertului este obligat sa completeze din oficiu Registrul beneficiarilor reali ai societatilor pe baza documentelor care insotesc cererea de inmatriculare sau pe baza evidentelor detinute in cazul societatilor deja inmatriculate."Daca intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaratia se depune in termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit", se mai arata in lege.