Presedintele Iohannis, despre clasarea dosarului "10 august": "Solicit Ministerului Justitiei sa explice public cum s-a ajuns aici"

Seful statului a reactionat astazi, pe pagina sa oficiala de Facebook , la decizia de clasare a Dosarului 10 august . Acesta cere sa se afle cine sunt vinovatii pentru violentele impotriva manifestantilor."Solicit ministrului Justitiei sa explice public de urgenta cum s-a ajuns in situatia ca dosarul vizand evenimentele din 10 august 2018 sa fie clasat. Romanii au tot dreptul sa stie cine sunt cei vinovati de actele de violenta impotriva manifestantilor pasnici. Lucrurile nu se pot incheia aici si de aceea am cerut ministrului Justitiei si ministrului de Interne sa gaseasca solutiile pentru ca adevarul in legatura cu 10 august sa fie aflat, iar cei responsabili sa raspunda", a scris Klaus Iohannis pe Facebook.Premierul Florin Citu a amintit, miercuri, referitor la clasarea dosarului violentelor din 10 august 2018, ca actul de justitie este un serviciu public, iar cei care decid in acest domeniu trebuie sa raspunda fata de cetateni.Marti, 2 februarie, Tribunalul Bucuresti a respins solicitarea DIICOT de redeschidere a anchetei impotriva fostilor sefi ai Jandarmeriei in dosarul "10 august".Decizia instantei, care este definitiva, a fost luata de judecatoarea Daniela Isabela Mihet.Practic, prin aceasta decizie, dosarul a fost clasat, iar fostii sefi ai Jandarmeriei nu vor fi urmariti penal pentru interventia impotriva manifestantilor la mitingul din Piata Victoriei din august 2018.